Home Attualità Orrore a Tokyo, nove persone uccise e fatte a pezzi

Orrore a Tokyo, nove persone uccise e fatte a pezzi

di Redazione 31/10/2017

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Orrore a Tokyo, la città stamattina si è svegliata nel sangue. La stampa giapponese ha reso nota la notizia secondo cui nove persone sono state aggredite, uccise e successo fatte a pezzi. Il responsabile di tutto sarebbe un giovane ragazzo il quale avrebbe potuto compiere altri delitti. Orrore a Tokyo, nove persone uccise La notizia diffusa stamattina e proveniente da una cittadina non troppo distante da Tokyo nasconde in se dei dettagli semplicemente raccapriccianti. In un appartamento nel cuore di Zama sono state uccise brutalmente nove persone e non è tutto... La polizia locale nel momento in cui ha fatto irruzione nell'appartamento ha trovato davanti a se uno scenario tipico dei film dell'orrore. I copri delle nove persone uccise da tempo, otto donne e un uomo, sono stati letteralmente fatti a pezzi e conservati con cura in alcuni contenitori refrigeranti. Due delle donne presenti nell'appartamento sono state addirittura decapitate. Orrore a Tokyo, nove persone uccise e fatte a pezzi: arrestato un ventisettenne Quanto successo nell'appartamento di Zama, vicino a Tokyo sembra essere frutto di un qualcosa decisamente non casuale. Gli inquirenti hanno iniziato le indagini dopo la denuncia di un ragazzo, fratello di una delle vittime di soli ventitré anni. La ragazza, ormai scomparsa da tempo, aveva conosciuto un ragazzo di ventisette anni, Takahiro Shiraishi, attraverso una chatroom. La vittima aveva confessato al ventisettenne arrestato nelle scorse ore la sua volontà di suicidarsi... Ammettendo di non aver il coraggio di compiere l'atto da sola. Nel corso dei giorni alcune lamentele erano arrivate anche da parte dei vicini stanchi di sentire i cattivi odori provenienti dall'appartamento, infatti i corpi delle vittime sono stati ritrovati in diversi stati di decomposizione. Attualmente gli inquirenti stanno indagando nel tentativo di capire se gli atti atroci commessi dal ragazzo ventisettenne si sono limitati a questi nove o se le vittime possono essere molto di più.

Condividi Facebook Twitter Whatsapp