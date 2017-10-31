Amazon Music Unlimited, 50 milioni di brani solo per te. Iscrizione e prova gratuita

Arriva anche in Italia Amazon Music Unlimited la piattaforma musicale on-demand sviluppata dal colosso degli e-commerce. Tantissimi i vantaggi come 50 milioni di brani in alta qualità audio, playlist e radio personalizzate. L'ascolto è senza pubblicità e senza interruzioni, un buon motivo per provare subito il servizio che è stato lanciato nell'autunno 2016 negli Stati Uniti e conta milioni di iscritti.

Come funziona Amazon Music Unlimited?

Amazon Music Unlimited è il servizio di musica digitale targato Amazon che offre diversi vantaggi. Con 50 milioni di canzoni a disposizione e playlist studiate dagli esperti di Amazon Music non si corre di certo il rischio di annoiarsi durante un viaggio oppure a lavoro. Music Unlimited infatti ti consente di ascoltare qualsiasi momento tutti i brani che desideri (anche quello più introvabile) su smartphone, tablet, PC/Mac e Fire, ovviamente senza pubblicità.

Amazon Music Unlimited funziona anche in modalità offline per scaricare la musica senza connessione inoltre il servizio ricorda le tue preferenze e impara a conoscerti dandoti sempre nuovi suggerimenti di ascolto. Se sei appassionato di David Bowie o delle Bangles, o segui la musica Indie troverai quello che cerchi. Ricordi quando nemmeno esistevano i CD e aspettavi il passaggio della canzone che avevi chiesto in radio per pigiare il tasto rosso REC? Spesso il brano veniva interrotto dalla pubblicità oppure il nastro si incastrava. Oggi è tutto diverso, il dito indice è sempre indispensabile ma basta scorrere su uno schermo touch o cliccare sul mouse.

Quali sono gli abbonamenti di Amazon Music Unlimited?

Amazon Music Unlimited prevede una prova gratis di 30 giorni. Successivamente puoi scegliere l'abbonamento mensile che ha un costo di 9,99 euro al mese. Per i clienti Amazon Prime, il servizio premium dell'e-commerce, c'è uno sconto in più, l'abbonamento annuale infatti ha un costo di 99 euro (risparmiando due mensilità), l'abbonamento Family per 6 account con consigli personalizzati e playlist raccomandate costa 14,99 euro al mese oppure 149 euro all'anno per i clienti Amazon Prime e, anche in questo caso si risparmiano due mensilità.

Differenze tra Music Unlimited, Spotify ed Apple Music

Per anni Spotify è stato il punto di riferimento dello streaming musicale ma la versione free ha diverse limitazioni e include le odiatissime interruzioni pubblicitarie e non dimentichiamo che da smartphone la riproduzione è casuale. Apple Music è il servizio per i prodotti con la melamorsicata, è piuttosto limitato anche se si può usare da PC mediante iTunes e l'app è disponibile nel Play Store per i dispositivi Android.

Amazon Music Unlimited è il "terzo incomodo" perché come abbiamo spiegato prima, per i clienti Amazon Prime sono previsti ulteriori sconti. I servizi premium di Amazon ti faranno risparmiare traffico dati perché i brani di Music Unlimited sono disponibili offline e li potrai ascoltare anche in galleria, quando prende solo Radio Maria.