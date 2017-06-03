Home Intrattenimento Oscar Branzani ed Eleonora Rocchini dicono no a Temptation Island 2017

di Redazione 03/06/2017

In mezzo a tante anticipazioni tv su Temptation Island 2017 che finalmente nei prossimi giorni comincerà le sue registrazioni anche se la prima puntata nel serale di Canale 5 è prevista soltanto il 26 giugno ci sono anche notizie certe: Oscar Branzani ed Eleonora Rocchini, amatissima coppia di Uomini e Donne che ha festeggiato da podio il primo anno insieme non parteciperà al dating show anche se i nomi dei due ragazzi circolavano da tempo. A scrivere la parola fine su tutte le indiscrezioni è stata direttamente l'ex corteggiatrice fiorentina che nelle ultime ore, direttamente a Napoli dove è andata a festeggiare il compleanno della sorella di Oscar, Dalila, alla quale è molto negata ha anche messo in piedi una diretta Instagram con i suoi fans rispondendo a diverse domande a cominciare da quella sulla loro possibile partecipazione a Temptation Island 2017. Elenora Rocchini ancora una volta ha ribadito che non ha nessun bisogno di andare a cercare l'amore perché l'ha già trovato e non gli interessa mettergli ansia flirtando con qualcun altro, come impone il copione già scritto. La fidanzata di Oscar, come confermano le ultime news di Uomini e Donne, è felice accanto a lui e non sente il bisogno di testare i suoi sentimenti a Temptation Island 2017: “Se deve finire, finisce fra le mura di casa e non in televisione. Quel programma non fa per me. Amo la persona con cui sto e non ho bisogno di fare questo tipo di programma” ha concluso la ragazza. E in effetti la loro storia, cominciata tra mille dubbi da parte dei fans, sta funzionando benissimo, ma soprattutto nessuno dei due ha mai cercato di nuovo la luce dei riflettori.

