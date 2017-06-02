Home Intrattenimento Uomini e Donne Trono Over: Giorgio Manetti,contro Gemma

Uomini e Donne Trono Over: Giorgio Manetti,contro Gemma

di Redazione 02/06/2017

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Un anno fa di questi tempi Giorgio Manetti era ancora protagonista di Uomini e Done con la puntata speciale in prima serata su Canale 5 nella quale Gemma Galgani gli aveva consegnato la famosa lettera che non gli aveva mai scritto, anticipo di un'estate che la coppia del Trono Over ha vissuto insieme. Ma dopo la clamorosa rottura dello scorso settembre, le news di Uomini e Donne confermano che il 'cavaliere' fiorentino ha provato a dimenticare quell'amore così turbolento senza riuscirci fino in fondo. Ora che è rimasto single, perché tutte le donne conosciute nell'ultima stagione di Uomini e Donne compresa Roberta Mingione non lo hanno convinto fino in fondo. Giorgio torna a farsi vivo con un lungo post su Facebook che gli serve per spiegare più a fondo le sue idee sulle relazioni e sulle scelte che una persona fa per non sentirsi sola. “Ci sono persone che hanno un compagno – ha scritto Manetti - ma che si sentono talmente sole e vuote che è come se non lo avessero. Altre, invece, pur di non aspettare, decidono di camminare accanto alla persona sbagliata e, nel loro egoismo, non permettono a quella persona di allontanarsi, anche se sanno che non la rendono felice”. Tutte frasi che sembrano rivolte direttamente a Gemma anche se Giorgio non fa mai il suo nome. Lo storico protagonista di Uomini e Donne prosegue dicendo che ci sono single capaci di godersi la solitudine, una condizione che li aiuta a diventare più forti perché li ha esplorare dentro di loro. E sono proprio questi che prima o poi troveranno l'amore vero. Forse è solo un augurio, ma i suoi fans hanno apprezzato.

Condividi Facebook Twitter Whatsapp