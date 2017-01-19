Home Politica Padoan a Davos: problemi dall’Europa

Padoan a Davos: problemi dall’Europa

di Redazione 19/01/2017

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Da Davos, dal World Economic Forum, il Ministro dell’economia italiano Padoan ha dichiarato che il problema dell’Europa è l’Europa e che il nostro Paese ha problemi spesso da Bruxelles e talvolta da Francoforte. Secondo il Ministro italiano occorre cambiare le politiche Europee che al momento alimentano i populismi. Da molto tempo i cittadini italiani hanno la convinzione che l’Europa sia soltanto un sistema di vincoli che condizionano la loro vita e la possibilità di ripresa del Paese. Effettivamente appare piuttosto evidente che l’UE è l’Europa delle regole, delle percentuali, delle infrazioni e poco un sistema che si occupi realmente del miglioramento della vita dei suoi cittadini. La sensazione diffusa è che l’Europa sia un’entità orientata alla grande finanza, alle banche e che tutte le decisioni siano orientate in questo senso oppure verso la tutela egoistica di interessi nazionali dove il più forte detta le regole. Grosse responsabilità sono probabilmente da imputare anche al governo che ci ha appena lasciati che in 148 votazioni al parlamento Europeo non ha mancato un’approvazione, trovandoci, ora con situazioni che si ritorcono contro il nostro già disastrato Paese. Meno male, ora se ne è accorto anche il Ministro Padoan, che comunque aveva il medesimo ruolo anche nel Governo precedente.

Condividi Facebook Twitter Whatsapp