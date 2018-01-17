Home Scienza e Tecnologia Padova, lato B di ragazzo italiano su Google Street View

di Redazione 17/01/2018

Il servizio correlato a Google Maps che mostra le immagini per strada grazie alla Google Car ha immortalato il sedere di un ragazzo padovano, ma la ragazzata ora è in Rete. Google Street View a Padova con lato B Per chi non conosce Google Street View, si tratta di un servizio correlato alla popolare app Google Maps e ha la funzione di mostrare le immagini catturate per strada per mezzo della Google Car. Da poche ore, nello stradario italiano, compare una foto particolare di un ragazzo italiano, in quanto è intento a mostrare il lato B all’obiettivo. Una ragazzata, fatta in compagnia di altri amici che però gli è costata cara, visto che la foto è visibile potenzialmente a tutti quelli che hanno l'applicazione delle mappe del colosso di Mountain View e decidono di compiere una ricerca in una precisa località italiana, ovvero Padova. Se voleva diventare famoso ci è riuscito di certo. L’indirizzo esatto della foto incriminata Una giornata come tante a Padova, a parte il passaggio la Google Car per immortalare le immagini di una specifica zona del capoluogo dell'omonima provincia veneta e aggiornare quindi lo stradario. I frame con il sedere del giovane padovano sono poi finiti, puntuali, su Google Maps, sia in versione desktop che mobile tramite l'applicazione. O meglio, su Google Street View, da anni presente come servizio integrato al sito delle mappe del colosso hi-tech americano. Non è ancora chiaro quale fosse la via interessato dallo scatto osé, ma i bene informati ritengono che sia il quartiere dell’Arcella, nei pressi della ferrovia Venezia-Milano, a nord est della stazione ferroviaria del capoluogo di provincia. E ci si mette pure il sito di Radio Deejay, pubblicando l’indirizzo esatto del gesto. In base a un post del gruppo Arcellatown da parte di un utente chiamato Lucio, pare che l’indirizzo esatto sia Via Saetta 11. Foto presente anche su Instagram con tag Effettivamente, se si effettua la ricerca tramite Google Maps, immettendo nell'indirizzo desiderato via Saetta 11, Padova, si viene reindirizzati attraverso Google Street View nei pressi di un'abitazione. Se si prosegue avanti, dopo pochi metri, si giunge all'immagine incriminata. Il ragazzo è intento a mostrarsi in tutta la sua “bellezza” alla telecamera della macchina di Google, con a fianco i propri amici. Uno di loro è in sella ad uno scooter, gli altri due invece stanno camminando a piedi: il primo ha ancora il casco in testa, il secondo invece un casco bianco tra le mani. La notizia e la foto sono divenute virali in poco tempo, tanto che ne ha dato risalto anche Il Mattino di Padova. Su Instagram, tra le altre cose, l'autore del gesto ha rivendicato la propria azione, taggando anche gli altri suoi compagni: forse voleva proprio diventare famoso per il suo lato B!

