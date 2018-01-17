Home Intrattenimento Luca Onestini e Ivana Mrazova sono fidanzati, la reazione di Soleil Sorgè

Luca Onestini e Ivana Mrazova sono fidanzati, la reazione di Soleil Sorgè

di Redazione 17/01/2018

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Finalmente gli ex concorrenti del Grande Fratello VIP 2 dichiarano di essersi innamorati e di volersi sposare sulle pagine di Chi, ma come ha reagito la ex corteggiatrice di Uomini e Donne? Ivana Mrazova e Luca Onestini confermano: siamo fidanzati Se la bella ex fidanzata del tronista Luca Onestini, Soleil Anastasia Sorgè, con il suo abbandono in diretta, attraverso una lettera recapitatagli all'interno della casa del GFVIP ha creduto di arrecargli un grave danno, non ce l'ha fatta. In termini di popolarità, poi, da questo suo gesto antipatico, lei non ha tratto nessun vantaggio, a differenza del suo ex fidanzato. Il modenese ha continuato imperterrito il suo percorso, senza certamente tirare fuori l’accaduto e quindi impietosire al televoto. E’ arrivato fino alla fine, perdendo nel rush finale con un altrettanto meritevole Daniele Bossari. Ma oltre ad aver trovato un tesoro sotto forma di Raffaello Tonon, con cui ha dato vita agli Oneston, ha conosciuto quella che potrebbe essere la donna della sua vita, ovvero Ivana Mrazova. Ivana e Luca stanno insieme Come già accennato, tra lui e Raffaello Tonon poi si è sviluppata una amicizia sincera, fatta di scherzi, sport condiviso, solidarietà, che via via è diventata sempre più profonda. Luca, durante il soggiorno forzato nella Casa di Cinecittà è stato sempre protettivo nei confronti di Raffaello, aiutandolo a superare le sue ansie e le sue insicurezze, consegnandoci la formula per sopravvivere tra quattro, o più mura, tra regine e falsi miti, spiccando per la sua bellezza esteriore e d'animo. Come dire, anche voi ce la potete fare nel mondo reale. Basta battere le mani, schioccare le dita, umore alto tutta la vita. Eppure, settimana per settimana, cresceva sotto gli occhi dei coinquilini e degli spettatori un altro legame, una simpatia con la modella Ivana Mrazova. E, alla vigilia del programma 90 Special in cui lei è una delle protagoniste, ecco l’annuncio atteso: i due sono fidanzati e sembra che vogliano mettere subito la quinta, visto che sulle pagine di Chi hanno dichiarato di volersi sposare e avere figli. In attesa di vedere le foto del matrimonio e sapere se Tonon ha controllato la situazione patrimoniale di Ivana (e se sarà lui il testimone) e se la stylist della modella ceca sarà l’amica Giulia De Lellis, come avrà reagito Soleil a questa news? Coem ha reagito Soleil Sorgè Beh, ogni ex fidanzata ha il gene dello stalking social: alzi la mano chi non ha mai voluto vedere il profilo social del proprio ex di nascosto. Lei è felicemente fidanzata con l’ex tronista Marco Cartasegna, ma sotto le feste natalizie avrebbe messo un Mi Piace su una foto di Luca su Instagram, scatenando il putiferio e costringendola a sottolineare che lei non si mette a guardare il suo profilo. Meno contento Marco, da sempre rivale in amore del laureando in scienze odontoiatriche, il quale si è affrettato a smentire il like della compagna, bollandolo come fake news. Sia Soleil, sia Luca sono andati avanti con la loro vita, chissà chi sarà il primo a dire il fatidico sì!

Condividi Facebook Twitter Whatsapp