Palermo, diciannovenne muore dopo aver investito un pedone

di Redazione 18/12/2017

Una nuova tragedia si è consumata ieri sera nel cuore di Palermo, in Sicilia. Un diciannovenne è morto dopo aver investito un pedone. Cos'è successo gli attimi precedenti allo schianto? Il racconto che i testimoni hanno fornito agli inquirenti sarebbe davvero sconvolgente Diciannovenne morto sul colpo dopo lo schianto in scooter La drammatica vicenda si è consumata ieri sera nel cuore di Palermo, nei pressi di via Oreto, lungo il viale Regione Sicilia. La strada, conosciuta da tutti come il continuo dell'autostrada Catania - Palermo è nota soprattutto per il suo "scorrimento veloce", forse anche troppo veloce... Nell'arco di questi anni sono stati diversi gli incidenti mortali che sono stati registrati dai Carabinieri e dalle forze di Polizia, l'ultimo di questi si è verificato proprio domenica sera intorno alle 23:30. Secondo quanto raccontato dalla stampa locale e dagli inquirenti che indagano sul posto, un diciannovenne ieri sera è morto sul colpo dopo lo schianto avvenuto con il suo scooter. A rendere la cosa molto più drammatica è l'investimento di un pedone che proprio in quel momento stava attraversando la strada, le cui condizioni sarebbero gravi. Incidente stradale a Palermo, vittima Mattia Santangelo Si è spenta a soli diciannove anni la vita di Mattia Santangelo, un ragazzo pieno di sogni come ogni suo coetaneo. Ieri sera il ragazzo mentre si trovava in sella al suo scooter ha investito un pedone che si trovava sulle strisce pedonali. Dopo l'impatto il ragazzo a quanto pare non sarebbe riuscito più a riprendere il messo, scivolando e conseguentemente schiantandosi. Secondo quanto reso noto dagli inquirenti e la stampa siciliana, il diciannovenne sarebbe morto sul colpo tanto che il personale sanitario arrivato sul luogo ne ha potuto constatare solo ed esclusivamente il decesso. Il pedone invece, la cui identità al momento resta ignota, si trova ricoverato all'ospedale Civico di Palermo in prognosi riservata.

