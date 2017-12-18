Arrestato Milton Morales, ballerino ai servizi sociali

Ricordate Milton Morales? Quest'estate è stato arrestato a Miami per un errore e ha evitato il processo e la detenzione accettando di andare ai servizi sociali. Oggi sogna di tornare in Italia e lavorare in tv

Milton si spaccia per poliziotto

Il ballerino di Buona Domenica era una vera e propria stella del piccolo schermo. Tutte le donne ammiravano le movenze e il fisico scolpito di Milton Morales e sognavano ad occhi aperti di ballere insieme a lui anche una Macarena. Il nomer del ballerino è tornato alla ribalta la scorsa estate e non certo per questioni professionali. Milton Morales, che vive ormai a Miami, si è spacciato per poliziotto ed è stato arrestato. I contorni della vicenda però sono grotteschi e le cose non sono andate così come hanno scritto i giornali.

Morales ai servizi sociali

Il ballerino cubano ha rilasciato un'intervista al settimanale DiPiù a cui ha confessato di aver evitato il processo perché ha scelto di scontare la pena ai servizi sociali. Milton Morales oggi lavora in una mensa per i poveri e su quella vicenda di cronaca dice che è stato un equivoco. Secondo il Daily Mail, Milton Morales aveva fermato una donna alla guida, Kenia Fallat, e le aveva mostrato un distintivo. Il cubano però non sapeva che la donna era un poliziotto, ed è stato arrestato.

Milton Morales ha negato tutte le accuse, mentre guidava ha superato un'auto che ha sbandato. Dopo aver visto che si trattava di una poliziotta che parlava a telefono, il ballerino ha urlato che non poteva farlo e lei gli ha ordinato di fermarsi immediatamente. La donna ha chiamato i rinforzi e nella relazione di servizio dell'arresto ha fatto scrivere che Milton Morales si era spacciato per poliziotto.

Il falso distintivo

Milton ha spiegato che quello era un distintivo di guardia giurata posizionato sul cruscotto dell'auto. Purtroppo era in torto e per evitare guai ben peggiori ha accettato i servizi sociali. Il ballerino ha raccontato che sono arrivati 10 poliziotti per fermarlo, sembrava che dovessero arrestare un pericoloso criminale. Ma di pericoloso Milton Morales ha solo lo sguardo e lo sanno benissimo tutte quelle fan che aspettano il ritorno in tv.