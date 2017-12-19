Pandoro natalizio con insetti: nella ricetta farina di baco da seta

La novità di questo Natale 2017 sembrava la campagna social per salvare Melegatti ma ecco che c'è un nuovo prodotto che mira a raggiungere le tavole degli italiani: il pandoro agli insetti. La ricetta è stata messa a punto da MasterBug seguendo le indicazioni dei novel food.

Insetti commestibili: farina di baco da seta

A Natale puoi… mangiare un pandoro con gli insetti! Se i vermi del formaggio sardo casu marzu lo rendono il prodotto più pericoloso al mondo, dovete sapere che questa delizia natalizia a base di farina di baco da seta, oltre ad essere gustoso, è anche sicuro. Ormai dopo Expo2015 gli insetti commestibili non sono solo un “tema” da congresso, ma sono diventati realtà e l'unione europea ha dato delle indicazioni precise per i novel food. La farina di baco da seta è un alimento ricco di proteine nobili che contengono amminoacidi essenziali tra cui la metionina, la valina e la fenilalanina. In 100 grammi di farina di Bombyx Mori, i bachi utilizzati per la produzione, ci sono 55 grammi di proteine, 6 grammi di fibre, 8 grammi di grassi e 25,43 grammi di carboidrati.

Pandoro con farina di insetti: la ricetta di Master Bug

Il pandoro agli insetti è stato realizzato dal foodblogger MasterBug che ha deciso di coniugare la tradizione gastronomica italiana con la passione per i cibi del futuro. Nella ricetta oltre a burro, latte e uova, c'è il 20% di farina di bachi da seta. Siamo sicuri che molti dei nostri lettori hanno sul volto un'espressione disgustata, e vi confessiamo che è la stessa che abbiamo noi mentre scriviamo. Potete anche vedere il video condiviso su YouTube con la preparazione del pandoro agli insetti se non ne avete abbastanza.

Ci sono già 2 miliardi di persone in tutto il mondo che si nutrono di novel food e gli insetti commestibili sono già una realtà. Per quanto riguarda il pandoro di Master Bug cucinare con gli insetti, chi lo ha provato, assicura che il sapore è deciso, simile alla nocciola e sottolinea il valore nutrizionale di questa fonte alimentare. Intanto a Natale 2017 non siamo molto convinti che il pandoro agli insetti vincerà la sfida con quello tradizionale. Voi che cosa ne pensate?