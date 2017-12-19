Paolo Crivellin scelta vicina: Angela Caloisi favorita

Paolo e Angela, esterna a Napoli

Esterna a Napoli per il tronistae la corteggiatrice. Dopo l'accesissimo scontro nell'ultima puntata diche ha portato la casertana ad abbandonare lo studio si sono chiariti.

Ci siamo quasi! Il percorso di Paolo a Uomini e donne si avvia alla conclusione. La scelta sarà Angela Caloisi? La studentessa 23enne non si era presentata all'esterna e si era anche fatta negare. Sono volate parole grosse a Uomini e donne e l'ex tentatore ha deciso di incontrarla per chiarire. Le attentissime Isa e Chia hanno avvistato Paolo Crivellin e Angela Caloisi a Napoli, mentre giravano l'esterna e, a giudicare dagli scatti, sembra proprio che abbiano fatto pace. La coppietta sorrideva ma i telespettatori del trono classico di Uomini e donne non sono molto convinti.

Paolo Crivellin sceglie Angela Caloisi?

Durante una registrazione la corteggiatrice ha detto che in caso di scelta la sua risposta sarebbe positiva. L'ex tentatore torinese sembra sempre più orientato verso la casertana. Dopo 4 mesi che sembrano 4 lustri, la scelta è vicina e Paolo Crivellin deve decidere chi tra Angela, Giorgia Caldarulo e Marianna Acierno sarà la donna con cui lascerà Uomini e donne. Tra le varie segnalazioni in seguito all'esterna di Paolo e Angela a Napoli c'è anche quella di un fan del sito Il Vicolo delle News che li ha avvistati sul lungomare di Mergellina, ridevano e scherzavano insieme e non sono mancati gli abbracci.

La prossima registrazione del trono classico sarà quella decisiva? Non ci sono anticipazioni e gossip ma Angela e Paolo Crivellin hanno lasciato alle spalle dubbi e litigi e hanno scoperto di essere legati da un sentimento speciale. Sibillino il messaggio che Angela Caloisi ha scritto su Instagram poco dopo l'esterna: «Open your eyes and what do you see?». Era rivolto a Paolo Crivellin?