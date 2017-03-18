Paola Barale e Raz Degan gossip Isola dei Famosi 2017, la Bionda ancora in Honduras: è stata pagata? News super cachet

Ennesimo colpo di scena all’e riguarda la coppia formata da. Benché solo il modello israeliano sia uno dei concorrenti VIP del realityambientato in Honduras, da quando la conduttrice di Fossano è volata a trovare il suo ex storico. Dopo il collegamento da studio durante una diretta serale ilnon ha smesso di serpeggiare sul web e sulla carta stampata. Lo scoop del settimanaleavrebbe rivelato che la 49enneavrebbe raggiunto il suo ex in cambio di unda 100mila Euro. Se questa news fosse confermata, l’incontro con Raz assumerebbe contorni poco romantici, ma la showgirl risponde come sempre in un modo tutto suo al gossip. Sul suo profilosono apparsi in queste ore scatti tropicali, come a dimostrare che Paola sia ancora a Cayo Cochinos vicino al suo grande amore. La fonte di questa notizia è il sito. L’ex compagna didopo insistenza della conduttrice dell’Alessia Marcuzzi, ha deciso di volare in Honduras dal suo ex e tutti i telespettatori sono rimasti molto sorpresi dal cambiamento del naufrago israeliano: da impassibile a uomo innamorato che lanciava sguardi languidi alla suae che se la baciava, incurante delle telecamere. E la presunta notte d’amore ha fatto molto bene, visto che ha persino regalato dei granchi e un pesce a Simone Susinna in quanto accusava un malore allo stomaco, sorprendendo non poco il gruppo. D’altro canto, Raz non ha voluto rivelare a nessuno l’incontro con la sua ex e si mantiene ancora in disparte. Per questo, probabilmente, la Produzione ha deciso di concedere il bis: pare chesia ancora ine nella prossima diretta live potrebbe fare una apparizione a sorpresa. Ma i denigratori sono sempre in agguato e si chiedono: la conduttrice di Fossano è statae a? Ilda 100mila Euro comprende anche questa sorpresa? News vere o presunte dia parte,si sta godendo spiaggia e mare in una località simile all: gli scatti pubblicati su Instagram sono la prova tangibile che qui gatta ci cova e chepotrebbe avere una seconda sorpresa della Bionda in diretta durante la prossima puntata dell’. La passione tra i due si accenderà nuovamente e offuscherà al polemica per ilcheavrebbe offerto, oppure ci saranno scintille con il gruppo dei concorrenti naufraghi?