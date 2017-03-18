Paola Barale e Raz Degan gossip Isola dei Famosi 2017, la Bionda ancora in Honduras: è stata pagata? News super cachet
di Redazione
18/03/2017
Ennesimo colpo di scena all’Isola dei Famosi 2017 e riguarda la coppia formata da Raz Degan e Paola Barale. Benché solo il modello israeliano sia uno dei concorrenti VIP del reality Mediaset ambientato in Honduras, da quando la conduttrice di Fossano è volata a trovare il suo ex storico. Dopo il collegamento da studio durante una diretta serale il gossip non ha smesso di serpeggiare sul web e sulla carta stampata. Lo scoop del settimanale Oggi avrebbe rivelato che la 49enne Bionda avrebbe raggiunto il suo ex in cambio di un super cachet da 100mila Euro. Se questa news fosse confermata, l’incontro con Raz assumerebbe contorni poco romantici, ma la showgirl risponde come sempre in un modo tutto suo al gossip. Sul suo profilo Instagram sono apparsi in queste ore scatti tropicali, come a dimostrare che Paola sia ancora a Cayo Cochinos vicino al suo grande amore. La fonte di questa notizia è il sito TV ZAP. L’ex compagna di Raz Degan, dopo insistenza della conduttrice dell’Isola dei Famosi 2017 Alessia Marcuzzi, ha deciso di volare in Honduras dal suo ex e tutti i telespettatori sono rimasti molto sorpresi dal cambiamento del naufrago israeliano: da impassibile a uomo innamorato che lanciava sguardi languidi alla sua Bionda e che se la baciava, incurante delle telecamere. E la presunta notte d’amore ha fatto molto bene, visto che ha persino regalato dei granchi e un pesce a Simone Susinna in quanto accusava un malore allo stomaco, sorprendendo non poco il gruppo. D’altro canto, Raz non ha voluto rivelare a nessuno l’incontro con la sua ex e si mantiene ancora in disparte. Per questo, probabilmente, la Produzione ha deciso di concedere il bis: pare che Paola Barale sia ancora in Honduras e nella prossima diretta live potrebbe fare una apparizione a sorpresa. Ma i denigratori sono sempre in agguato e si chiedono: la conduttrice di Fossano è stata pagata e a quanto ammonta il suo compenso? Il super cachet da 100mila Euro comprende anche questa sorpresa? News vere o presunte di super cachet a parte, Paola Barale si sta godendo spiaggia e mare in una località simile all’Honduras: gli scatti pubblicati su Instagram sono la prova tangibile che qui gatta ci cova e che Raz Degan potrebbe avere una seconda sorpresa della Bionda in diretta durante la prossima puntata dell’Isola dei Famosi 2017. La passione tra i due si accenderà nuovamente e offuscherà al polemica per il super compenso che Mediaset avrebbe offerto, oppure ci saranno scintille con il gruppo dei concorrenti naufraghi?
Articolo Precedente
Guida Mutui: ecco cos’è cambiato per l’acquisto della prima casa
Redazione