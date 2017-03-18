Uomini e Donne gossip Trono Classico, a quando la scelta di Luca Onestini? Info prossima registrazione

Ildiè vicino a una svolta: secondo rumors eprovenienti dagli ambienti Mediaset, l’ex Mister Italia avrebbe già preso la sua decisione. I fan di Uomini e Donne, a questo punto , fanno bene a chiedersi come mai stia prendendo tempo. A? La situazione è abbastanza delicata, al punto che la stessa Redazione e Maria De Filippi si aspettano che durante lapossa accedere di tutto.o nessuna delle due? Sì, perché lo spettro del nuova tronista Marco Cartasegna è ancora vivo nella mente della bella corteggiatrice straniera, come riporta spesso il sito. Andiamo con ordine. L’ultima registrazione deltenutasi giovedì 16 marzo 2017 ha dimostrato che il tronista Luca Onestini si sia riavvicinato alla corteggiatrice di Anzio,. Durante la puntata è stata fatta vedere una esterna con relativo bacio appassionato sulla cornice romantica della terrazza del Pincio, al punto che molte persone in studio hanno pensato che l’interesse verso la modella italo-americana fosse svanito. Invece, ancheha fatto una esterna con il tronista di UeD e ha rafforzato l’idea di un interesse totale, visto che l’ex Mister Italia ha rincorso e baciato la ragazza. Inutile dire che Giulia si sia infuriata, al punto di prendere la decisione di abbandonare per sempre il programma condotto da Maria De Filippi su Canale 5. A questo punto, tuti si aspettano che lasia quella dellasi terrà? Ancora non si ha nessunasulladeldi, ma i vari gossip che serpeggiano nel wb comunicano che entro la prossima settimana,farà la suaha dichiarato che nella prossima puntata non ci sarà e la sua auto eliminazione può mandare in crisi l’ex Mister Italia, come spingerlo a decidere verso la corteggiatriceResta un solo problema: la modella italo-americana vorrebbe corteggiare il nuovo tronista Marco Cartasegna e abbandonare Luca?