Paola Barale Instagram, tutta la verità sull'Isola dei Famosi

di Redazione 12/03/2017

Se mai ci fosse stato ancora qualche dubbio, le ultime news dell’Isola dei Famosi 2017 confermano la svolta più attesa dal pubblico del reality di Canale 5: nella prossima puntata in diretta, martedì 14 marzo, anche Paola Barale sbarcherà ufficialmente sulle spiagge dell’Honduras come ormai sembrava chiaro da qualche giorno dopo gli inviti di Alessia Marcuzzi e dopo i messaggi scherzosi della showgirl piemontese che di volersi nascondere per non farsi trovare da lei. In realtà le anticipazioni tv sull’Isola dei Famosi 2017 dicono che la svolta tanto attesa ci sarà. Nelle ultime ore infatti Paola Barale ha postato sul suo profilo Instagram la foto di un barchino che arriva su una spiaggia caraibica, l’immagine tipica dei concorrenti del reality di Canale 5. E accanto alla foto ha commentato così: “Buon weekend a tutti… Il mio è cominciato così, non male direi”. Un messaggio che segue quelli dei giorni scorsi quando la stessa Paola aveva annunciato ai suoi fans di essere in partenza per un viaggio anche se non aveva specificato dove stava andando. Lo sbarco della ex più famosa di Raz Degan, una storia che è durata tredici anni anche se c’è stata una pausa, servirà a rialzare gli ascolti del reality di Canale 5? Lo sapremo martedì, ma intanto c’è grande eccitazione per questa svolta perché tutti fanno il tifo per una riconciliazione nella coppia che ormai non vive più insieme da quasi due anni. Paola in diretta un paio di settimane fa ha confessato che Degan è stato il suo unico grande amore, nulla di più bello se tornassero insieme.

