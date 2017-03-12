Home Attualità Uomini e Donne anticipazioni, tutto sulle puntate speciali del Trono Classico

di Redazione 12/03/2017

I buoni ascolti fatti registrare dalla puntata speciale di Uomini e Donne con le vecchie coppie non più solo sulle poltrone dello studio a raccontare la loro quotidianità ma impegnate come in un game show ha convinto Maria De Filippi e la produzione a registrarne altre che verranno programmate nelle prossime settimane e qualcuna di queste potrebbe essere in prima serata. Le prime anticipazioni tv promettono grosse sorprese anche perché almeno una delle puntate sarà condotta soltanto da Tina Cipollari che per una volta ruberà il lavoro alla padrona di casa. Uomini e Donne, nelle puntate speciali Claudio Sona e Mario Serpa tornano insieme In base alle anticipazioni tv diffuse dal blog Il Vicolo delle News sappiamo che ci saranno anche delle presenze a sorpresa come quella di Claudio Sona e Mario Serpa nonostante solo qualche giorno fa la prima coppia gay di Uomini e Donne avesse pubblicamente annunciato la sua separazione. Cosa faranno di preciso ancora non si sa, ma sembra strano che entrambi abbiano accettato di partecipare al programma dopo aver messo fine alla loro storia. Per i fans di molte coppie però sarà un piacere rivedere tronisti e corteggiatori impegnati sotto altre vesti, perché la formula dello speciale di Uomini e Donne prevede un mix tra Amici e C’è posta per te, un po’ talent e un po’ people show. Esibizioni in stile Tu sì que vales e una giuria di esperti per gli speciali di Uomini e Donne Maria De Filippi infatti ha invitato tre suoi amici, Garrison, Iva Zanicchi e Davide Mengacci (che nella vita reale è il vero padre di Rudy Zerbi) a giudicare le esibizioni di ex tronisti e corteggiatori: Andrea Damante ed Eugenio Colombo ad esempio si sono esibiti come deejay, mentre Claudio Sona ha cantato Zingara e pare che presentando la sua esibizione abbia fatto capire di voler riallacciare i rapporti con Mario. Invece Emanuele Mauti, fresca scelta di Sonia Lorenzini, ha suonato la tromba, Federico Gregucci e Sossio Aruta arrivato dal Trono Over da calciatori hanno palleggiato. Mancavano però, tra le protagoniste più attese Clarissa Marchese, Giulia De Lellis e Francesca Del Taglia che potrebbero partecipare più avanti.

