Paolo Crivellin la scelta, quando va in onda la puntata di Uomini e Donne?

31/01/2018

Paolo Crivellin la scelta finalmente è arrivata? A quanto pare il tronista finalmente ha deciso chi tra Angela e Marianna potesse essere la donna della sua vita... La domanda che adesso si pongono i fan del programma è: quando va in onda la puntata di Uomini e Donne con la scelta?

Uomini e Donne anticipazioni Paolo Crivellin

Nell'arco di queste settimane abbiamo avuto modo di conoscere Paolo Crivellin e le sue mille indecisioni. Il percorso sul trono classico per il ragazzo non è stato di certo semplice. Il tutto è iniziato con una prima indecisione tra le corteggiatrici Marianna e Angela, una confusione incrementata da alcuni litigi con quest'ultima. Con il passare delle settimane però il trono di Paolo Crivellin in un certo qual modo si è davvero trasformato in una lunga odissea quasi senza fine. Le varie anticipazioni di Uomini e Donne quotidianamente annunciano la scelta del tronista, ma questo la rimanda di giorno in giorno...

L'ultimatum di Maria De Filippi a Paolo Crivellin

Nell'ultimo periodo a quanto pare i fan di Uomini e Donne non sono stati gli unici a inviperirsi contro Paolo Crivellin. Il tronista ormai da troppo tempo rimanda la scelta da fare tra le due corteggiatrici Marianna e Angela, tanto che Maria De Filippi si è trovata costretta a dare un ultimatum al fine di mettere il ragazzo così spalle contro il muro. Paolo Crivellin infatti dovrebbe comunicare la sua scelta entro la prima decade di febbraio, anche se i fan del programma iniziano ad temere che il ragazzo possa seriamente seguire le orme di Desireé Popper che ha lasciato Uomini e Donne da single.

Paolo Crivellin la scelta, ecco quando sarà

Nel corso delle ultime ore però le anticipazioni raccontano una lieta novella... Paolo Crivelli la scelta si farà! Secondo alcuni rumors però sembrerebbe cheil tronista abbia già registrato la puntata che lo vede faccia a faccia con le corteggiatrici Marianna e Angela. La domanda giusta da porsi in questo caso non è più quando sarà la scelta, ma bensì quando verrà trasmessa? La redazione di Uomini e Donne ha fatto sapere che la puntata dedicata a Paolo Crivellin dovrebbe essere trasmessa lunedì 5 febbraio, sarà effettivamente così?  
