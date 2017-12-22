Home Attualità Papa Francesco condanna i complotti e invita ai "mea culpa"

di Redazione 22/12/2017

Papa Francesco, ha tenuto un lungo discorso per gli auguri natalizi ai collaboratori romani e ha esordito dicendo che «una Curia chiusa in sé stessa sarebbe condannata all’autodistruzione». In particolare invita a superare le logiche dei complotti e delle piccole cerchie autoreferenziali criticando i «traditori di fiducia», cioè tutti coloro che «si lasciano corrompere dall’ambizione o dalla vanagloria». Il Papa e la Curia Papa Bergoglio ci tiene poi a ricordare che la Curia è «strutturalmente e da sempre, legata alla funzione primaziale del Vescovo di Roma nella Chiesa». Se si chiudesse verrebbe meno al suo obbligo di esistenza e cadrebbe nell’autoreferenzialità. Proprio quest’essere rivolta verso il fuori da sé è «molto importante per superare quella squilibrata e degenere logica dei complotti o delle piccole cerchie che in realtà rappresentano - nonostante tutte le loro giustificazioni e buone intenzioni - un cancro che porta all’autoreferenzialità, che si infiltra anche negli organismi ecclesiastici in quanto tali, e in particolare nelle persone che operano nella Curia». Parole dure ai traditori di fiducia Poi il Papa riprende con parole dure condannando i «traditori di fiducia» e gli «approfittatori della maternità della Chiesa». Bergoglio definisce così «le persone che vengono selezionate accuratamente per dare un maggior vigore al corpo e alla riforma, ma si lasciano corrompere dall’ambizione o dalla vanagloria e quando vengono delicatamente allontanate si auto-dichiarano erroneamente martiri del sistema, del “Papa non informato”, della “vecchia guardia”… invece di recitare il “mea culpa”». «Accanto a queste persone ce ne sono poi altre che ancora vi operano, a cui si dà tutto il tempo per riprendere la giusta via, nella speranza che trovino nella pazienza della Chiesa un’opportunità per convertirsi e non per approfittarsene. Questo certamente senza dimenticare la stragrande parte, la maggioranza di persone fedeli che vi lavorano con lodevole impegno, fedeltà, competenza, dedizione e anche tanta santità».

