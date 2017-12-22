Home Economia & Lavoro Pensioni 2018, 250 euro in più a partire da Gennaio

Pensioni 2018, 250 euro in più a partire da Gennaio

di Redazione 22/12/2017

Per le pensioni 2018, dal prossimo anno, i pensionati riceveranno in media 250 euro in più al mese grazie alla perequazione automatica. Ma questo aumento sarà negato per quelle pensioni che superano l’importo di 2.100 euro al netto delle tasse. Novità per le Pensioni 2018 Pare dunque che le cifre pensionistiche 2018 saliranno dell’1,1% grazie alla cosiddetta perequazione automatica. Grazie a ciò l’importo del trattamento minimo sale da 501,89 a 507,41 euro al mese. Novità anche per l’assegno sociale, ovvero la rendita assistenziale corrisposta agli over 65 privi di altri redditi, passando dunque da 448,07 a 453 euro al mese. La pensione sociale, invece, previsti per coloro che la posseggono, raggiunge la somma di 373,32 euro al mese. Non ci sono importanti novità per quanto riguarda le fasce di perequazione. Cos'è le Perequazione automatica La perequazione avviene sopra l'intero importo della pensione e non fa riferimento più alle singole fasce. Cio' significa che, in considerazione dell'intero anno, includendo persino la tredicesima chi riceve la pensione minima avrà poco meno di settantadue euro in più. Chi invece percepisce tredicimila euro in un anno, ne avrà 143 in più. Infine, coloro che hanno una pensione compresa tra i 1500 e i 3000 mila euro al mese, percepirà tra i 200 e i 260 euro lordi in più all’anno. La perequazione non è altro che quel meccanismo automatico che consente l’adeguamento delle pensioni in base al costo della vita Istat, al fine di salvaguardare il reale potere d’acquisto. Già dal 2001, la perequazione attribuisce i seguenti valori: 100% dell’Istat alle pensioni fino a tre volte il minimo Inps; 90% a quelle fra tre e cinque volte; 75% a quelle superiori a cinque volte.

