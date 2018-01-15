Home Attualità Papa Francesco dichiarazione: "Ho paura di una guerra nucleare"

di Redazione 15/01/2018

Durante il suo pontificato sono stati diversi gli interventi che Papa Francesco ha fatto circa l'attuale situazione in cui versa il mondo. Il pontefice non ha fatto differenze tra terrorismo o minacce nucleari, come quelle che attualmente intercorrono tra Cina e America. Nel corso delle ultime ore Papa Francesco ha ha fatto una nuova dichiarazione: "ho paura di una guerra nucleare" Bergoglio il rivoluzionario, Ecco cosa cambia al Vaticano Durante il 2017 abbiamo avuto modo di vedere Papa Bergoglio artefice di diversi cambiamenti all'interno del Vaticano. Ciò ha fatto sì che il papà guadagnassero appellativo de "Il rivoluzionario". Nel corso degli ultimi mesi dell'anno passato Papa Francesco ha ufficializzato il divieto di fumare all'interno delle aree del Vaticano. La regola una riguardava solo gli uffici ma anche le strade all'interno delle mura del Vaticano quindi destinato ai dipendenti, persone comuni oltre che al personale religioso. In quell'occasione Papa Bergoglio ha dichiarato di non volere essere complice nella distruzione di una vita umana. Papa Francesco contro una possibile guerra nucleare? In questi giorni Papa Francesco sarà impegnato nel suo viaggio in Sud America, dove si alternerà tra Cile e Perù fino a lunedì prossimo. Prima della sua partenza però il portavoce del Vaticano, Greg Burke, ha presentato alla stampa un'immagine particolare. La foto in questione è stata scattata nel 1945 dal fotografo americano Joseph Roger O'Donnell e ritrae un bambino che trasporta il corpo del fratellino minore al crematorio di Nagasaki dopo la bomba atomica. Secondo quanto reso noto dal portavoce del Vaticano, la foto in questione avrebbe commosso talmente tanto Papa Francesco da rilasciare una dichiarazione particolare: "Sì, ho davvero paura. Siamo al limite. Basta un incidente per innescare la guerra. Di questo passo la situazione rischia di precipitare. Quindi bisogna distruggere le armi, adoperarci per il disarmo nucleare. Ho paura di una guerra nucleare.

