Home Intrattenimento Annalisa Minetti incinta, la figlia avrà la sua stessa malattia?

Annalisa Minetti incinta, la figlia avrà la sua stessa malattia?

di Redazione 15/01/2018

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

In occasione della nuova stagione di Tale e Quale Show abbiamo avuto modo di vedere Annalisa Minetti incinta. La cantate a breve diventerà mamma della sua bambina, Elena. La domanda che in molti fan si sono posti è: la figlia avrà la sua stessa malattia? Annalisa Minetti e Serena Autieri mamma a Tale e Quale Show? Durante le passate edizioni di Tale e Quale Show sono state diverse le artiste che hanno annunciato la loro gravidanza sul palcoscenico. In occasione dell'ultima edizione abbiamo avuto modo di vedere Annalisa Minetti incinta, prima della cantante ad annunciare la sua gravidanza sul palcoscenico del programma di Carlo Conti è stata Serena Autieri attraverso l'esibizione dedicata a Beyoncé. La performance dell'artista ripercorreva a sua volta interpretazione di Beyoncé agli MTV Music Awards nel momento in cui ha annunciato la sua prima gravidanza. Annalisa Minetti malattia, questa verrà trasmessa anche alla figlia? Nell'arco dei mesi abbiamo avuto poco modo di vedere Annalisa Minetti in quanto l'artista ha preferito dedicarsi completamente totalmente alla sua gravidanza. Nell'arco degli anni passati la cantante ha raccontato la sua voglia di adottare dei figli, una cosa che gli è stata rifiutata parecchie volte a causa proprio della sua cecità. Annalisa Minetti è affetta dalla malattia retinite pigmentosa, che nell'arco della sua vita l'ha portata perdere completamente la vista. Motivo per cui non è mai risultata idonea alle adozioni, questo però non ha placato la sua voglia di maternità anzi.... Annalisa Minetti è diventata mamma del figlio Giacomo, nato dal suo primo matrimonio, pur conoscendo pienamente il pericolo di trasmissione della malattia genetica come la retinite pigmentosa. "Non trasmetterà la malattia mia figlia", L'urlo di gioia di Annalisa Minetti A breve Annalisa Minetti diventerà mamma per la seconda volta della sua bambina Elena. A Domenica Live la cantante voluto raccontare a Barbara D'Urso la sua gravidanza è il pericolo di trasmissione della retinite pigmentosa. Nel corso dell'intervista Annalisa Minetti ha dichiarato: "Abbiamo fatto un test per sapere se la piccola era sana e posso dire che non le trasmetterò la mia malattia. Abbiamo fatto per capire eventualmente Come affrontare il problema, non come eliminarlo. Perché i problemi nella vita si affrontano".

Condividi Facebook Twitter Whatsapp