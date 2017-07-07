Papa Francesco fa scacco matto, ecco come salverà il piccolo Charlie
di Redazione
07/07/2017
La vicenda del piccolo Charlie, destinato ormai a morte certa sta commuovendo tutto il mondo. Dopo la richiesta dell'Ospedale Bambino Gesù di Roma ecco che Papa Francesco fa scacco matto e scende in campo con quella che potrebbe essere l'unica soluzione per salvare il bambino.La storia del piccolo Charlie ormai ha conquistato il mondo, nonostante le battaglie legali intraprese dai genitori in questi mesi nulla è servito a salvargli la vita. I medici dell'ospedale pediatrico Great Ormond Street Hospital di Londra a breve staccheranno le macchine che tengono in vita il bambino di dieci mesi, figlio della coppia Connie Yates e Chis Gard. Ricordiamo che il piccolo Charlie è affetto da una grave malattia genetica, ovvero la sindrome di deperimento mitocondriale che provoca un galoppante indebolimento dei muscoli... Una grave sindrome che ha colpito solo sedici bambini in tutto il mondo. Dopo le richieste di Trump per accoglie il bambino in America e sottoporlo ad alcune cure sperimentali, ecco che arriva lo scacco matto di Papa Francesco che propone quella che potrebbe essere l'unica soluzione per salvare la vita di Charlie. e che permetterebbe quindi il trasferimento nell'Ospedale Bambino Gesù di Roma.
Papa Francesco però ha deciso di fare scacco matto e propone l'unica soluzione capace di salvare il piccolo Charlie con un ricovero all'Ospedale Bambini Gesù di Roma.Più passano i giorni più la vita del piccolo Charlie resta appesa a un filo. L'ora in cui i medici del Great Ormond Street Hospital potrebbero staccare le macchine che tengono in vita il bambino si avvicina inesorabile. Secondo alcune indiscrezioni pubblicate dal The Sun, Papa Francesco potrebbe dare al piccolo Charlie e la sua famiglia la cittadinanza del Vaticano, permettendogli così di raggiungere più facilmente l'Italia e facilitare il ricovero all'ospedale pediatrico Bambino Gesù... Riuscirà Papa Francesco a stravolgere il destino del piccolo Charlie e salvarlo così dalla morte?
