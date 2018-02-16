Home Attualità Parma capitale italiana della cultura nel 2020, ecco la classifica

di Redazione 16/02/2018

Parma è la capitale della cultura italiana nel 2020, la notizia è stata ufficializzata solo qualche ora fa. Secondo riportato dalla Repubblica sembrerebbe che Parma abbia vinto contro città del Calibro di Bodoni, toscanini, Casale Monferrato, Palermo ecc... Città italiane, la più bella è Parma? Stamattina è stata diffusa la notizia secondo cui Parma è la capitale della cultura italiana nel 2020. Anche quest'anno la competizione vedeva a confronto diverse città italiane, considerate anche tra le più belle che abbiamo all'interno della nostra nazione. L'annuncio comunque sia è stato dato dalla giuria di selezione insieme al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, Dario Franceschini. La cerimonia si è tenuta qualche ora fa nella sede di Mibact a Roma. Il ministri Franceschini: "esempio virtuoso" In occasione della cerimonia che ha visto incoronata Parma come città della cultura nel 2020 il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, Dario Franceschini, non ha potuto nascondere la sua gioia nello scoprire l'esito della competizione. Il ministro Franceschini infatti ha così commentato: "Parma un esempio virtuoso di elevata qualità nella progettazione territoriale e culturale. I suoi punti di forza sono rappresentati in particolare: dalla capacità di attivare e coordinare un sistema estremamente complesso di soggetti, allargato su base territoriale estesa". Il sindaco di Parma: "Più emozionato delle elezioni" La selezione della città di Parma come capitale della cultura italiana nel 2020 ha emozionato anche il sindaco Federico Pirazzotti. Tale nomina da alla città un'importante opportunità nell'ambito del turismo italiano. Durante la cerimonia infatti il sindaco di Parma Pirazzotti non ho potuto nascondere la sua emozione: "Sono più emozionato oggi delle elezioni. Vincere ti dà una grande possibilità: aver creato un dossier, un'idea di città, ci avevamo già provato nel 2016, ha fatto mettere le persone intorno al tavolo, tutti i sistemi istituzionali e imprenditoriali per creare un'idea è un percorso di città".

