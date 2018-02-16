Home Intrattenimento Stefano De Martini e Paola Di Benedetto, nuovo flirt sull'Isola dei Famosi?

Stefano De Martini e Paola Di Benedetto, nuovo flirt sull'Isola dei Famosi?

di Redazione 16/02/2018

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Isola dei Famosi 2018 sta assumendo dei risvolti davvero particolari. Agente della nuova news di gossip troviamo Stefano De Martino e Paola Di Benedetto, pare che sia loro il nuovo flirt sull'isola Francesco Monte e Paola Di Benedetto Nelle poche settimane sull'isola Francesco Monte ha avuto modo di conoscere Paola Di Benedetto. Sembra che tra i due naufraghi potrebbe essere nato qualcosa di più di una semplice amicizia, come dimostrato dal bacio che c'è stato prima che Francesco Monte lasciasse definitivamente il reality. Nel corso dell'ultima puntata in diretta dell'Isola dei Famosi 2018 andata in onda martedì, l'ex tronista ha lanciato un messaggio speciale per Paola Di Benedetto, affermando che non avrebbe visto l'ora di vederla fuori dal contesto televisivo. Variazione dell'ex Madre Natura però non ha convinto e fauna dell'Isola dei Famosi 2018. Stefano De Martino criticato dal pubblico? L'Isola dei Famosi 2018 rappresenta anche un trampolino di lancio per Stefano De Martino nei panni di inviato. Dopo la degli Alvin al reality di casa Mediaset, trovare un degno sostituto non è cosa da poco. Dopo il tentativo di Stefano Bettarini anche Stefano De Martino sarebbe stato criticato dal pubblico. Secondo alcuni rumors il ballerino di Amici non sembrerebbe adatto al ruolo assunto. Le critiche però sembra non preoccupare troppo Stefano De Martino che, Di settimana in settimana, sembra comunque prendere padronanza del suo ruolo. Adesso però sembrerebbe che l'ex marito di Belen Rodriguez sia nel merito di gossip a casa di Paola Di Benedetto, cosa sta succedendo? Stefano De Martino e Paola Di Benedetto il nuovo Flirt? In questi mesi, dopo la fine della relazione tra Cecilia Rodriguez e Francesco Monte, si è sempre parlato di un particolare legame tra l'ex tronista e Stefano de Martino. La conferma di quanto detto In un certo qual modo abbiamo avuto modo di vederla negli Studios di Verissimo quando i due ragazzi sono stati ospiti di Silvia Toffanin. Percorso delle ultime ore però si è diffusa la notizia che riguarda Stefano De Martino e Paola Di Benedetto. In un primo momento si è parlato di un probabile flirt, successivamente invece tutto sembra essere stato chiarito. Secondo quanto dichiarato dal magazine Chi, Stefano De Martino non ha gradito la reazione troppo fredda di Paola Di Benedetto dopo il videomessaggio di Francesco Monte... Sarà solo questo o vi sarà qualcosa di più?

Condividi Facebook Twitter Whatsapp