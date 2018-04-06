Paura per Stefano De Martino: omicidio nell'albergo dove alloggia

L'edizione 2018 dell'Isola dei Famosi sarà ricordata come la più sfortunata della storia, dal canna gate al corna gate, passando per l'abbandono improvviso di Franco Terlizzi. Le ultime news però riguardano Stefano De Martino. Nell'hotel dove alloggia c'è stato un omicidio.

Isola dei famosi 2018: agguato nell'albergo

Il settimanale Spy ha raccontato che nell'hotel dove alloggiano Stefano De Martino e lo staff del reality Isola dei Famosi 2018 c'è stato un omicidio. Per rassicurare tutti l'inviato ha deciso di condividere su Instagram una foto in cui appare molto sereno e nelle Instagram Stories si è ripreseo mentre andava in moto per le strade dell'Honduras. L'omicidio sarebbe avvenuto a Pasqua e l'agguato ha avuto come vittima il boss di una banda di narcotrafficanti. Tanta la paura ma stanno tutti bene. Stefano de Martino non ha mai nascosto il fatto che in Honduras il clima sia tutt'altro che paradisiaco ma certamente non immaginava una domenica pomeriggio di sangue.

Chi è la vittima dell'agguato?

I due sicari sono arrivati a bordo di un fuoristrada e, una volta entrati nell'hotel, secondo quanto raccontato da Spy, sono riusciti a raggiungere la piscina colpendo Angel Martinez Nunez conosciuto da tutti come “El Caballo Loco”, che era il boss dell'omonima banda di narcotrafficanti. Ben 19 i colpi di arma da fuoco sparati contro la vittima. La polizia locale non ha intercettato i killer del boss e il clima nell'hotel è tesissimo. Per fortuna l'Isola dei Famosi 2018 è alle battute finali, e presto concorrenti e staff faranno rientro in Italia.