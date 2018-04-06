Home Esteri Svizzera: istruttore di scuola guida impartisce lezione in stato di ebbrezza

di Redazione 06/04/2018

C'è da ridere, o forse da piangere: si fanno tante lotte per le guide in stato di ebbrezza, e poi c'è chi impartisce lezioni completamente inebriato. Questo è quanto accaduto in Svizzera, dove un istruttore di scuola guida faceva lezione in strada ma era ubriaco. Istruttore di scuola guida ubriaco: controllo improvviso gli causa sospensione L'insegnante di scuola guida è stato beccato nei giorni scorsi durante un controllo della Polizia cantonale a Castione, ed è stato denunciato e sospeso. Pare infatti più che ovvio che il suo comportamento metta in pericolo se stesso, l'allievo alle prese con la guida, e soprattutto trasmette un messaggio completamente sbagliato ai futuri "piloti" di strada. Nel bel mezzo dell’attività di una serie di controlli preventivi gli agenti hanno deciso di alzare la paletta allo svincolo per l’autostrada A2/A13 su un’auto che aveva targhe ticinesi con alla guida un allievo (non ancora patentato) alla guida e con accanto il suo istruttore, un uomo di sessant'anni circa, che risulta domiciliato nel Locarnese. Istruttore di scuola guida beone: il test spilometrico dimostra il suo vizio del cicchetto Dopo essere stato fermata l'auto sia il giovane alla guida che il suo istruttore hanno dovuto fare la prova del palloncino. Alla prova dell’etilometro l’allievo conducente ha avuto un esito negativo (non aveva bevuto) mentre per il 6 0enne si è avuto un esito positivo con un’importante alcolemia. L’uomo è stato denunciato al Ministero pubblico per insolente infrazione alla Legge federale sulla circolazione stradale e guida in stato di ebrezza. Inoltre, ha avuto il ritiro della licenza di condurre.

