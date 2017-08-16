Pedofilia, arriva la richiesta di perdono di Papa Francesco

Papa Francesco firma la prefazione del libro di Daniel Pittet sulle vittime di pedofilia

La Bild ha pubblicato in esclusiva alcuni estratti della prefazione del libro di Daniel Pittet a cura di Papa Francesco. ‘La perdono, Padre’ è questo il titolo scelto dall’autore per raccontare le storie delle vittime di abusi sessuali ad opera di religiosi. Daniel Pitter, di Friburgo, oggi ha 58 anni e anche lui è stato vittima di pedofilia. Da bambino infatti ha subito violenze sessuali da Joel Allaz, un frate cappuccino. Lunghissimo il percorso di terapia che gli è servito per ‘convivere’ con quanto accaduto. Per anni infatti ha pensato di essere l’unico bambino ad essere molestato e a trascorrere ‘pomeriggi da incubo’.

Assoluta mostruosità: la durissima condanna di Papa Francesco

Non è la prima volta che Papa Francesco si esprime contro la pedofilia che definisce un ‘peccato terribile’ che ‘contraddice tutto quello che la Chiesa insegna’. Il pontefice però non si limita alla condanna ma ha chiesto umilmente scusa, tante sono le vittime di abusi sessuali che si sono tolte la vita. Le morti per pedofilia pesano sulla coscienza di Papa Francesco e sulla chiesa.

Le pagine di Daniel Pittet e quei racconti ‘crudi’ hanno spinto Papa Francesco a fare questo gesto molto forte e oggi in Germania non si parla d’altro. Per decenni la chiesa ha coperto i casi di pedofilia e molti vescovi si sono resi complici tacendo e spostando i preti sospettati di violenze sessuali su minori. Nel libro di Pittet c’è anche un’intervista al frate cappuccino Joel Allaz che ha confessato di aver commesso tantissimi abusi.