Pensione anticipata e di vecchiaia, come ottenere il cumulo gratuito: nuova circolare INPS

di Redazione 17/03/2017

La nuova circolare INPS num. 60 del 16 Marzo 2017 fornisce le istruzioni necessarie per ottenere e realizzare il cumulo gratuito dei contributi divisi tra le varie gestioni al fine di ottenere un'unica pensione. Le istruzioni fornite dall'istituto di previdenza riguardano quelle categorie di lavoratori che hanno accumulato vari contributi a più fasi in diverse gestioni previdenziali gestite dalla stessa Inps, quindi sia lavoratori autonomi che dipendenti. I lavoratori che invece hanno versato contributi alle casse professionali dovranno attendere la successiva circolare INPS per ricevere le relative istruzioni per lo stesso procedimento. Ma vediamo intanto la novità per pensione anticipata e la pensione di vecchiaia. Per quanto riguarda il cumulo gratuito per la pensione di vecchiaia, coloro che hanno già 20 anni di contributi presso una singola gestione Inps- e che per questo avrebbero diritto con quelli alla pensione di vecchiaia- possono, grazie a questa novità, sommare con essi anche le altre porzioni di contributi. Una possibilità preclusa fino allo scorso anno e che sarà così resa possibile da quest'anno ma la decorrenza per la pensione non potrà essere ovviamente anteriore al 1° febbraio 2017. Allo stesso modo, la regola vale per coloro che vogliono andare in pensione anticipata: anche questi potranno sommare gli altri contributi e la decorrenza andrà dal primo giorno del mese successivo a quello della stessa domanda. Chiaramente, in quest'ultimo caso, sarà possibile ottenere il cumulo gratuito sempre che siano stati rispettati i requisiti anagrafici per la pensione anticipata. Chi ha già conseguito una pensione non rientra tra i soggetti che possono avvalersi del diritto di ottenere il cumulo gratuito, come indicato dalla circolare INPS. Il cumulo sarà invece possibile per coloro che vogliono ottenere la pensione indiretta ai superstiti e la pensione di inabilità.

