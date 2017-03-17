Diretta live Champions League sorteggi 2017: biglietti big match Juventus-Barcellona e Bayern Monaco-Real Madrid
di Redazione
17/03/2017
In queste ore ci sono i sorteggi in diretta live per la Champions League 2017 e per la Juventus l’urna di Nyon l’ha accoppiata al Barcellona nei quarti di finale, ma anche per il Bayern Monaco la strada si prospetta impervia, visto che se la dovrà vedere contro il Real Madrid. Dopo l’annuncio dei sorteggi, la stampa blaugrana e italiana si dimostra contenuta, come riferisce la breve analisi di Tuttosport.com a sorteggi avvenuti. El Mundo Deportivo non perde le speranze, in quanto il ritorno dei blaugrana si giocherebbe a casa ( cosa che ha portato fortuna in passato con il PSG) e si sofferma sul giocatore Dani Alves. Per commentare la sfida Bayern contro il Real Madrid, lo stesso quotidiano asserisce che è sempre meglio che avere un derby spagnolo. Inutile dire che la caccia ai biglietti per questi big match è già partita da questo pomeriggio. I quarti di finale della Champions League 2017 sono stati sorteggiati live in diretta: la sfida è tra Juventus e Barcellona e sarà il ritorno al Camp Nou dell’ex giocatore Dani Alves e ci sono aspettative riguardo Higuain e Buffon, vera star in Spagna ( del resto, gli spagnoli avevano la saracinesca Casillas). Ma tutti, italiani e stranieri, sono in attesa dell’incontro tra Suarez e Chiellini dopo il morso ai Mondiali del 2014 in Brasile. Riusciranno i due avversari a tenere mani e denti a posto? Questo si chiedono i numerosi tifosi in cerca dei biglietti per vedere dal vivo questi big match della Champions. I ragazzi di Allegri dovranno vedersela con i Blaugrana nei quarti di finale di Champion League 2017 dopo aver battuto il Porto nel turno precedente, ma non è stata l’unica sorpresa: il Leicester sarà contro l’Atletico Madrid, mentre il Borussia Dortmund sfiderà il Monaco. Juventus-Barcellona non è l’unico big match: il Bayern Monaco sfiderà il Real Madrid, molto interessante visto che Carlo Ancelotti si troverà faccia a faccia con il suo passato.
Articolo Precedente
Pensione anticipata e di vecchiaia, come ottenere il cumulo gratuito: nuova circolare INPS
Articolo Successivo
Elezioni Genova, Beppe Grillo esclude la candidata M5S Marika Cassimatis
Redazione