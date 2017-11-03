Pensioni ultimissime news: lavori esclusi dall'aumento a 67 anni

Andare in pensione a 67 anni e lavorare nei cantieri piuttosto che osservarli? È questo che hanno pensato molti dopo aver letto le ultime news sull'aumento della soglia di età per andare in pensione. Oggi si discute sulle categorie escluse dal provvedimento e anche la Fornero è disposta a valutare alcune eccezioni.

Pensioni news oggi: 11 categorie evitano l'aumento dell'età

L'Istat ha certificato la variazione dell'aspettativa di vita per gli italiani di cinque mesi e questo dato, inevitabilmente, ha influenzato la discussione sulle pensioni. Per il Governo infatti deve essere aumentata anche l'età pensionabile ma la proposta di alzare la soglia a 67 anni (attualmente è fissata a 66 anni e 7 mesi) non è piaciuta ai sindacati e il premier ha convocato i segretari di Cgil, Cisl e Uil per discutere insieme.

Il Governo quando ha lanciato l'APE Social aveva individuato una lista di mestieri gravosi che tornerà utile anche in questa nuova trattativa. Ricordiamo inoltre che con la Legge di Stabilità 2017 era stato applicato il criterio del congelamento per alcuni lavori considerati usuranti e anche la Commissione europea non aveva fatto osservazioni contrarie. Lo schema definitivo sarà inserito nella versione della Legge di Bilancio 2018 che verrà presentata a metà novembre e dovrebbe essere questo che vi proponiamo:

Addetti alla concia di pelli e pellicce Addetti ai servizi di pulizia Addetti allo spostamento merci e facchini Conducenti di camion o mezzi pesanti Macchinisti e personale viaggiante Guidatori di gru o macchinari di perforazione nei cantieri Infermieri o ostetriche che operano su turni Maestre/i di asilo nido e scuola dell'infanzia Operai edili Operatori ecologici Addetti alla cura di persone non autosufficienti

Matteo Renzi rinvia il tema pensioni dopo le elezioni politiche 2018

La sensibilità politica sulle pensioni aumenta con l'avvicinarsi delle elezioni 2018. Il ministro Martina, vice segretario del PD ha chiesto un rinvio dell'aumento dell'età pensionabile a 67 anni al 2019 perché i lavori non sono tutti uguali quindi si dovrebbe approfondire la questione dei mestieri gravosi che abbiamo appena elencato. Di diverso avviso è Matteo Renzi, ospite Bruno Vespa, il segretario del Partito Democratico invece ha parlato di buonsenso e ha proposto il rinvio della discussione di 6 mesi e non certo perché ha a cuore la situazione dei lavoratori, ma vuole evitare qualsiasi problema che si potrebbe ripercuotere sulle urne. L'ex Ministro del Lavoro Elsa Fornero ha chiesto sarcasticamente se la proposta di Renzi piaccia a tutti anche perché occorre molta attenzione quando si tratta di modificare la legge per evitare ripercussioni future sui giovani.