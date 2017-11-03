Disfunzione erettile, nuova terapia con le onde d'urto

Il problema della disfunzione erettile interessa molti uomini anche se non ne parlano per pudore e tendono a nasconderlo. La medicina non può fare miracoli contro l'impotenza maschile ma ci sono alcune soluzioni che migliorano la vita come le onde d'urto a bassa intensità.

Disfunzione erettile: cos'è?

Oggi parliamo di disfunzione erettile e ci trasformiamo in novelli Luciano Onder del web. Purtroppo l'impotenza maschile è una condizione frequente, più di quanto si possa immaginare. Trattandosi di un problema legato alla sessualità si tende a non parlarne e gli uomini vivono con stress la mancata erezione. In Italia ci sono circa 3 milioni di uomini con disfunzione erettile, nella maggior parte dei casi si tratta di persone anziane, ma ci sono alcuni episodi che interessano i ragazzi di 18-20 anni. Secondo uno studio il 48% di uomini di età superiore ai 38 anni ha avuto problemi di impotenza, nel 70% dei casi si tratta di over 70.

Combattere l’impotenza maschile: nuova strategia

Cercando su Google come combattere la disfunzione erettile potrebbe confondervi le idee, quindi se avete qualche problema dovete contattare un esperto. Tuttavia abbiamo una buona notizia perché la SIA (Società Italiana Andrologia) ha fatto una scoperta che sta per cambiare la vita di chi soffre di impotenza. I ricercatori hanno testato una terapia a base di onde d'urto a bassa potenza, un'ottima alternativa ai farmaci che presentano effetti collaterali.

Alessandro Palmieri, coordinatore dello studio e presidente SIA ha dichiarato che i risultati sono stati soddisfacenti perché in sei mesi è stato evidenziato un miglioramento del 70%. Le onde d'urto ristabiliscono il meccanismo di erezione e consentono un ritorno alla sessualità senza dover programmare i rapporti. La tecnica è ancora in fase di studio e prevede l'utilizzo di onde d'urto di tipo acustico che si propagano nell'aria e generano diversi tipi di pressione per cedere energia.