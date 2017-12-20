Personale ATA 2017 terza fascia: eliminato punteggio su Instanze Online

Sono tante le segnalazioni degli utenti che non riescono più a leggere il punteggio assegnato dal sistema del Miur relativo all'inserimento nelle graduatorie del personale ATA III fascia 2017-2020.

Personale ATA III fascia, punteggio oscurato

Le segreterie scolastiche continuano a lavorare senza sosta per completare il lavoro di inserimento dati relativi alle domande pervenute per l'aggiornamento delle graduatorie del personale ATA III fascia valide per il triennio 2017-2020. Molti utenti che hanno presentato la domanda hanno notato che il punteggio su Istanze Online è stato oscurato e si sono allarmati. Il Ministero ha spiegato che per consentire alle segreterie di ultimare i lavori di inserimento i punteggi sono stati oscurati e torneranno visibili a breve, quando saranno pubblicati anche gli elenchi provvisori. Visualizzando i punteggi chi ha presentato la domanda ATA ha segnalato alle segreterie alcuni errori di valutazione, rendendo il lavoro ancora più difficile. Per questo il MIUR ha deciso di dividere le tempistiche in due fasi: valutazione, segnalazione e ricorsi.

Graduatorie ATA terza fascia, proroga contratti stipulati

Intanto giungono delle news dell'ultima ora, come riporta Orizzonte Scuola ci sono dei chiarimenti sulle proroghe delle supplenze 2017-2018. Il Miur non ha ancora concesso un incontro ai sindacati per discutere le circolare della stipula dei contratti a termine 30 giugno e 31 agosto. Nel documento infatti non è specificato se le segreterie devono attingere dalle vecchie graduatorie di terza fascia 2014-2017 prorogate per l'anno scolastico in corso. L'orientamento è quello di prorogare i contratti stipulati se non ledono gli interessi degli aspiranti e corrispondono alle graduatorie, salvo lasciare liberi di scegliere i Dirigenti Scolastici degli istituti. Tuttavia, secondo i sindacati non può essere prerogativa del dirigente che potrebbe anche attuare la chiamata diretta perché viene meno l'uniformità a livello nazionale.