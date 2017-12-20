Samsung Galaxy S9, caratteristiche e foto

Nuove indiscrezioni e rumors sul lancio dell'ultimo smartphone Samsung. Il Galaxy S9 sarà in versione tradizionale e Plus, smentito l'arrivo di una terza versione formato “mini”.

Smartphone, le uscite del 2018

Il prossimo anno sarà molto importante perché è prevista l'uscita di nuovi dispositivi tecnologici all'avanguardia che modificheranno ancora di più la nostra vita. Nel 2018 ci sarà una bella sfida tra Huawei, Lg, Apple e ovviamente Samsung. Occhi puntati al CES di Las Vegas dal 9 al 12 gennaio 2018 per le presentazioni ufficiali di Lg G7, Huawei P11 e, ovviamente Samsung Galaxy S9. È probabile che saranno lanciati due modelli, la versione tradizionale e quella Plus che avrà ben due fotocamere posteriori e il sensore digitale per la lettura delle impronte digitali in una posizione facilmente accessibile dall'utente. Da confermare l'inserimento dello SnapDragon 845 ma solo per il mercato americano, e la CPU Exynos 9810 a 10 nanometri per quello europeo. Rispetto ai modelli precedenti la nuova tecnologia Light Plus Power incrementerà le prestazioni dello smartphone.

Olixar: le cover del Samsung S9

Stando alle ultimissime news su Samsung S9 riportate dal sito Android World, il produttore di accessori per smartphone Olixar ha condiviso le foto delle cover dei nuovi smartphone. Nel catalogo ufficiale si possono notare anche alcuni dettagli che confermano i rumors per esempio la presenza della doppia fotocamera posteriore che sarà un'esclusiva del Samsung Galaxy S9 Plus. Inoltre il sensore delle impronte digitali è allineato con la fotocamera.

Purtroppo non si hanno altre news e gli esperti di Android World non sono certi del fatto che Olixar abbia tutti i dati ufficiali dei nuovi top di gamma. Forse le cover dei Samsung Galaxy S9 sono state diffuse per errore oppure ha cercato di cavalcare i rumors per farsi un po' di pubblicità. Sul display degli smartphone inoltre è riportata la data del 28 febbraio e questo ci fa pensare che verrà presentato al prossimo MWC. Tuttavia sono diverse le fonti che hanno confermato i dettagli estetici e il design non dovrebbe essere molto diverso da quello che potete vedere in anteprima. Voi cosa ne pensate? Vi piace?