Quella del pesce d’aprile è una tradizione particolarmente consolidata all’interno della cultura italiana. Si tratta di un giorno all’interno del quale sono diversi gli scherzi che vengono fatti, sia in maniera verbale, sia in maniera fisica, nei confronti di tantissime persone; alla fine dello scherzo, qualora l’altra persona abbocchi, si urla “pesce d’aprile!” secondo una tradizione che tenta di far ridere tutti in uno scherzo innocente che viene realizzato in occasione di questa particolare giornata. Ma perché il pesce d’aprile si chiama così? Ecco tutto ciò che c’è da sapere a proposito delle origini e della storia di questa particolare giornata, oltre che sul perché si utilizza proprio un pesce per definire lo scherzo.

Pesce d’aprile perché c’è il 1 aprile? Le origini della tradizione

Prima cosa che c’è da chiarire, a proposito del pesce d’aprile, riguarda la scelta della giornata, che affonda le sue radici in una tradizione tutta italica fondata sullo scherzo. Secondo quanto raccontato nel corso dei secoli, prima dell’avvento del calendario gregoriano il Capodanno era festeggiato nei giorni che vanno dal 24 marzo al 1 aprile. Si trattava di una tradizione così tanto consolidata all’interno della cultura comune che, a seguito del cambiamento di calendario, non tutti furono in grado di abituarsi.

Quelle persone che continuarono a festeggiare il Capodanno nei primi giorni di aprile, dimenticandosi del cambiamento avvenuto all’interno del calendario, vennero additati come “sciocchi d’aprile”, oltre che come creduloni. Da qui, dunque, l’origine di una tradizione di questo genere.

Perché si utilizza un pesce per il pesce d’aprile? Il motivo della scelta dell’animale

Una domanda che molto spesso viene compiuta da parte di tutti coloro che realizzano o subiscono un pesce d’aprile è sempre la stessa: perché proprio un pesce? Il motivo della scelta dell’animale è abbastanza chiaro, e risiede nella natura di questi animali. Chi subisce un pesce d’aprile abbocca facilmente a uno scherzo (che sia esso innocente o particolarmente elaborato) e cade nel tranello di un’altra persona.

Allo stesso tempo, il pesce abbocca facilmente all’amo, venendo catturato con un inganno e cadendo in un tranello. Ovviamente, cadere nel tranello di un pesce d’aprile non è una colpa, dal momento che molto spesso gli scherzi vengono elaborati in modo notevole e si può essere semplicemente distratti in un determinato momento. Il pesce d’aprile viene festeggiato e realizzato in tutto il mondo con nomi differenti: in Italia si chiama così, così come in Francia (poisson d’avril), mentre nei paesi angolofoni come Regno Unito e Stati Uniti, la festa prende il nome di April fool’s day (“Il giorno dello sciocco d’aprile”).