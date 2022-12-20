Annunciati tutti i vincitori nelle categorie dei premi cinematografici Phoenix Film Critics Society Awards 2022.
Phoenix Film Critics Society Awards
La Phoenix Film Critics Society è un’organizzazione esentasse, senza scopo di lucro, autofinanziata e indipendente composta da critici cinematografici professionisti e giornalisti cinematografici dell’Arizona.
La Società presenta una lista di premi annuali. Per qualificarsi, i film devono essere proiettati nell’area di Phoenix nelle date rilasciate ogni anno. Le proiezioni possono essere in un teatro o nei formati video disponibili.
Solo i membri della Società possono votare. La votazione si svolge a metà dicembre e i vincitori vengono annunciati subito dopo. I film devono uscire nelle sale prima della fine dell’anno per poter essere presi in considerazione per i premi.
Phoenix Film Critics Society Awards 2022: tutti i vincitori
Di seguito la lista completa dei vincitori dei Phoenix Film Critics Society 2022.
PFCS TOP 10 (in ordine alfabetico)
Avatar: The Way of Water
Babylon
Everything Everywhere All at Once
Marcel the Shell with Shoes On
Tár
The Banshees of Inisherin
The Fabelmans
The Whale
Top Gun: Maverick
Women Talking
MIGLIOR FILM
Everything Everywhere All at Once
MIGLIOR REGISTA
Daniel Kwan, Daniel Scheinert – Everything Everywhere All at Once
MIGLIOR ATTORE PROTAGONISTA
Brendan Fraser – The Whale
MIGLIORE ATTRICE PROTAGONISTA
Michelle Yeoh – Everything Everywhere All at Once
MIGLIORE ATTORE NON PROTAGONISTA
Ke Huy Quan – Everything Everywhere All at Once
MIGLIORE ATTRICE NON PROTAGONISTA
Kerry Condon – The Banshees of Inisherin
MIGLIORE RECITAZIONE
Everything Everywhere All at Once
MIGLIORE SCENEGGIATURA ORIGINALE
Everything Everywhere All at Once
MIGLIORE SCENEGGIATURA (ADATTATAMENTI)
The Whale
MIGLIOR FILM TRASCURATO DELL’ANNO
Marcel the Shell with Shoes On
MIGLIOR FILM DI ANIMAZIONE
Marcel the Shell with Shoes On
MIGLIORE FILM STRANIERO
All Quiet on the Western Front
MIGLIORE DOCUMENTARIO
Good Night Oppy
MIGLIORE CANZONE ORIGINALE
Lift Me Up – Black Panther: Wakanda Forever
MIGLIORE COLONNA SONORA
Babylon
MIGLIORE FOTOGRAFIA
Top Gun: Maverick
MIGLIOR FILM EDITING
Everything Everywhere All at Once
MIGLIOR PRODUCTION DESIGN
Babylon
MIGLIORI COSTUMI
Black Panther: Wakanda Forever
MIGLIORI EFFETTI SPECIALI
Avatar: The Way of Water
MIGLIORE INTERPRETAZIONE
Austin Butler – Elvis
MIGLIORE INTERPRETAZIONE (GIOVANI)
Frankie Corio – Aftersun