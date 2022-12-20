Phoenix Film Critics Society Awards 2022: tutti i vincitori

Di
Nunzia Cipolletta
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Annunciati tutti i vincitori nelle 26 categorie dei premi cinematografici Phoenix Film Critics Society Awards 2022.

Annunciati tutti i vincitori nelle categorie dei premi cinematografici Phoenix Film Critics Society Awards 2022.

Phoenix Film Critics Society Awards

La Phoenix Film Critics Society è un’organizzazione esentasse, senza scopo di lucro, autofinanziata e indipendente composta da critici cinematografici professionisti e giornalisti cinematografici dell’Arizona.

La Società presenta una lista di premi annuali. Per qualificarsi, i film devono essere proiettati nell’area di Phoenix nelle date rilasciate ogni anno. Le proiezioni possono essere in un teatro o nei formati video disponibili.

Solo i membri della Società possono votare. La votazione si svolge a metà dicembre e i vincitori vengono annunciati subito dopo. I film devono uscire nelle sale prima della fine dell’anno per poter essere presi in considerazione per i premi.

Phoenix Film Critics Society Awards 2022: tutti i vincitori

Di seguito la lista completa dei vincitori dei Phoenix Film Critics Society 2022.

PFCS TOP 10 (in ordine alfabetico)
Avatar: The Way of Water
Babylon
Everything Everywhere All at Once
Marcel the Shell with Shoes On
Tár
The Banshees of Inisherin
The Fabelmans
The Whale
Top Gun: Maverick
Women Talking

MIGLIOR FILM
Everything Everywhere All at Once

MIGLIOR REGISTA
Daniel Kwan, Daniel Scheinert – Everything Everywhere All at Once

MIGLIOR ATTORE PROTAGONISTA
Brendan Fraser – The Whale

MIGLIORE ATTRICE PROTAGONISTA
Michelle Yeoh – Everything Everywhere All at Once

MIGLIORE ATTORE NON PROTAGONISTA
Ke Huy Quan – Everything Everywhere All at Once

MIGLIORE ATTRICE NON PROTAGONISTA
Kerry Condon – The Banshees of Inisherin

MIGLIORE RECITAZIONE
Everything Everywhere All at Once

MIGLIORE SCENEGGIATURA ORIGINALE
Everything Everywhere All at Once

MIGLIORE SCENEGGIATURA (ADATTATAMENTI)
The Whale

MIGLIOR FILM TRASCURATO DELL’ANNO
Marcel the Shell with Shoes On

MIGLIOR FILM DI ANIMAZIONE
Marcel the Shell with Shoes On

MIGLIORE FILM STRANIERO
All Quiet on the Western Front

MIGLIORE DOCUMENTARIO
Good Night Oppy

MIGLIORE CANZONE ORIGINALE
Lift Me Up – Black Panther: Wakanda Forever

MIGLIORE COLONNA SONORA
Babylon

MIGLIORE FOTOGRAFIA
Top Gun: Maverick

MIGLIOR FILM EDITING
Everything Everywhere All at Once

MIGLIOR PRODUCTION DESIGN
Babylon

MIGLIORI COSTUMI
Black Panther: Wakanda Forever

MIGLIORI EFFETTI SPECIALI
Avatar: The Way of Water

MIGLIORE INTERPRETAZIONE
Austin Butler – Elvis

MIGLIORE INTERPRETAZIONE (GIOVANI)
Frankie Corio – Aftersun

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