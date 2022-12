Annunciati tutti i vincitori nelle categorie dei premi cinematografici Phoenix Film Critics Society Awards 2022.

Phoenix Film Critics Society Awards

La Phoenix Film Critics Society è un’organizzazione esentasse, senza scopo di lucro, autofinanziata e indipendente composta da critici cinematografici professionisti e giornalisti cinematografici dell’Arizona.

La Società presenta una lista di premi annuali. Per qualificarsi, i film devono essere proiettati nell’area di Phoenix nelle date rilasciate ogni anno. Le proiezioni possono essere in un teatro o nei formati video disponibili.

Solo i membri della Società possono votare. La votazione si svolge a metà dicembre e i vincitori vengono annunciati subito dopo. I film devono uscire nelle sale prima della fine dell’anno per poter essere presi in considerazione per i premi.

Phoenix Film Critics Society Awards 2022: tutti i vincitori

Di seguito la lista completa dei vincitori dei Phoenix Film Critics Society 2022.

PFCS TOP 10 (in ordine alfabetico)

Avatar: The Way of Water

Babylon

Everything Everywhere All at Once

Marcel the Shell with Shoes On

Tár

The Banshees of Inisherin

The Fabelmans

The Whale

Top Gun: Maverick

Women Talking

MIGLIOR FILM

Everything Everywhere All at Once

MIGLIOR REGISTA

Daniel Kwan, Daniel Scheinert – Everything Everywhere All at Once

MIGLIOR ATTORE PROTAGONISTA

Brendan Fraser – The Whale

MIGLIORE ATTRICE PROTAGONISTA

Michelle Yeoh – Everything Everywhere All at Once

MIGLIORE ATTORE NON PROTAGONISTA

Ke Huy Quan – Everything Everywhere All at Once

MIGLIORE ATTRICE NON PROTAGONISTA

Kerry Condon – The Banshees of Inisherin

MIGLIORE RECITAZIONE

Everything Everywhere All at Once

MIGLIORE SCENEGGIATURA ORIGINALE

Everything Everywhere All at Once

MIGLIORE SCENEGGIATURA (ADATTATAMENTI)

The Whale

MIGLIOR FILM TRASCURATO DELL’ANNO

Marcel the Shell with Shoes On

MIGLIOR FILM DI ANIMAZIONE

Marcel the Shell with Shoes On

MIGLIORE FILM STRANIERO

All Quiet on the Western Front

MIGLIORE DOCUMENTARIO

Good Night Oppy

MIGLIORE CANZONE ORIGINALE

Lift Me Up – Black Panther: Wakanda Forever

MIGLIORE COLONNA SONORA

Babylon

MIGLIORE FOTOGRAFIA

Top Gun: Maverick

MIGLIOR FILM EDITING

Everything Everywhere All at Once

MIGLIOR PRODUCTION DESIGN

Babylon

MIGLIORI COSTUMI

Black Panther: Wakanda Forever

MIGLIORI EFFETTI SPECIALI

Avatar: The Way of Water

MIGLIORE INTERPRETAZIONE

Austin Butler – Elvis