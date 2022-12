Filumena Marturano in prima visione su Rai 1: trama e cast del nuovo film

“Filumena Marturano”, il nuovo film diretto da Francesco Amato e tratto dall’omonima commedia di Eduardo De Filippo, debutterà su Rai 1 la sera del 20 dicembre.

“Filumena Marturano”, il film tv di Francesco Amato debutta sulla Rai

“Filumena Marturano” è il nuovo film tv di Francesco Amato, tratto dall’omonima commedia di Eduardo De Filippo. La pellicola presenterà al pubblico una storia intramontabile, scritta dall’abile penna del grande De Filippo nel 1946.

L’opera di De Filippo è già stata portata sul palcoscenico e al cinema, in primis dal suo autore e dalla sorella Titina De Filippo: i due fratelli sono stati i primi interpreti di “Filumena Marturano”, sia a teatro che al cinema (1951).

Successivamente, ha ottenuto grande successo il film “Matrimonio all’italiana” del 1964, diretto da Vittorio De Sica con l’interpretazione di Sofia Loren e Marcello Mastroianni. Probabilmente ad oggi resta la versione dell’opera più amata dal pubblico.

Cast di “Filumena Marturano”, regia di Francesco Amato

“Filumena Marturano” di Francesco Amato ha comunque tutte le carte in regola per stupire il pubblico con magistrali interpretazioni dei personaggi della commedia di De Filippo.

Il cast del nuovo film vanta la presenza di Vanessa Scalera (Filumena Marturano), Massimiliano Gallo (Domenico Soriano), Nunzia Schiano (Rosalia Solimene), Marcello Romolo (Alfredo Amoroso), Massimiliano Caiazzo (Riccardo), Francesco Russo (Michele) e Giovanni Scotti (Umberto).

Il film è una produzione Picomedia in collaborazione con Rai Fiction, che ha già dimostrato in precedenza di saper realizzare prodotti di altissima qualità e grande successo.

Trama di “Filumena Marturano”, la commedia di De Filippo e il film tv di Francesco Amato

Di seguito la trama, come riportata nel comunicato RAI, di “Filumena Marturano”:

Filumena Marturano è una donna con un passato da prostituta. Convive da anni con Domenico Soriano, un ricco pasticciere. È lei a governare i suoi affari e l’amministrazione della casa, mentre l’uomo continua a fare la bella vita illudendosi di essere ancora giovane. Per costringerlo a sposarla, Filumena si finge in punto di morte, ma appena dopo la celebrazione del matrimonio, Domenico scopre l’inganno e chiede l’annullamento. Solo allora la donna gli rivela che uno dei suoi tre figli, cresciuti in segreto, è in realtà suo. Le certezze dell’uomo vacillano e il desiderio di scoprire quale dei ragazzi è sangue del suo sangue inizia a consumarlo. Per Filumena, però, “’e figli so’ ffigli. E so’ tutti eguali”.

“Filumena Marturano”, quando in televisione?

Il nuovo film TV di Francesco Amato, “Filumena Marturano”, tratto dall’omonima commedia scritta da Eduardo De Filippo nel 1946, sarà trasmesso in prima visione assoluta su Rai Uno il 20 dicembre 2022 alle 21.20.