Home Economia & Lavoro Piazza Affari vola: +2,15% in apertura e scende lo spread

Piazza Affari vola: +2,15% in apertura e scende lo spread

di Redazione 02/06/2018

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Piazza Affari vola! Continua a marciare positivamente l'andamento di Piazza Affari, che dopo aver, chiuso - ieri - nettamente in positivo, anche oggi in apertura guadagna un +2,15%. Questo il primo valore del Ftse Mib, attualmente in crescita. Discesa importante anche per lo spread, che scende intorno ai 218 punti base, riducendo anche il tasso sul decennale. Piazza Affari vola, e scende anche lo spread Decisamente positivo il dato, in apertura, relativo a Piazza Affari, che deve certamente ringraziare le banche per le percentuali ottime. Dopo ieri, dove c'era stato un +2,60% in chiusura, anche oggi la giornata si apre nel modo migliore per la Borsa milanese, con il primo indice Ftse Mib che fa segnare il +2,15%, con scambi in crescita a 22.260 punti. Il nuovo governo vale oro per Piazza Affari, che guadagna ancora nel giorno del giuramento di Giuseppe Conte, che sarà sostenuto da MoVimento 5 Stelle e Lega. Intanto, anche il dato relativo allo spread è positivo: il differenziale Btp-Bund scende ancora, attestandosi intorno a quota 218 punti base (anche se le variazioni quotidiane saranno da tenere in considerazione). Anche il tasso decennale sul Tesoro è sceso, con un valore pari al 2,56%, per quel che riguarda i primi scambi della seduta. Chiaramente, la situazione andrà monitorata: ieri, dopo l'apertura a 222, lo spread era prima sceso fino a 211, poi risalito fino al massimo di 241, con la chiusura a 232.

Condividi Facebook Twitter Whatsapp