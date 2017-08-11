Pipì di cane in spiaggia: bimba di 18 mesi rischia l’amputazione dell’alluce

La causa è una brutta infezione

Rischio amputazione alluce per pipì di cane

Lapuò essere fatale per la salute: ne sa qualcosa unache sta rischiando l’. La piccola, secondo fonte Leggo.it che a sua volta ha preso dal magazine britannico Metro, si era recata con i suoi genitori ad, una cittadina nel nord dello Ayrshire, nella parte meridionale della Scozia, e avrebbe contratto una. In pratica, subito dopo aver fatto il bagnetto in mare, la madre della bambina si è accorta di uno strano gonfiore nell’alluce di sua figlia, simile a una. Pensando che la bimba fosse rimasta vittima dei tentacoli del famigerato invertebrato e constatato che laera molto alta, i genitori hanno deciso di trasportarla immediatamente inper le prime cure. Questa, che sembra un’azione semplice e logica, ha permesso didella loro figlia.Ma i medici hanno constatato che non si trattava né di un morso di, né di ustioni da medusa: si tratta di una infezione causata da contatto con, riscontrabili nell’urina dei cani. Probabilmente, qualche padrone ha portato la sua bestiola a correre in, non curandosi che persone sensibili come una bambina di 18 mesi potesse rischiare di perdere un alluce. Per fortuna, gli esperti hanno deciso di rimuovere ilal fine di evitare il rischio di amputare: la tempestività di intervento dei genitori ha permesso ai dottori di salvare il piede della piccola e intervenire sullesenza una operazione drastica. La mamma, però, ha lanciato un appello ai proprietari di, ovvero di prestare più attenzione a dove i loro cani fanno i loro bisogni.