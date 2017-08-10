Puntura di zanzara fatale per una donna: amputati gli arti
di Redazione
10/08/2017
Puntura di insetto fatale per Sonja KujasI fatti sono successi nel marzo scorso, ma solo ora si è giunta a conoscenza che una donna tedesca di 43 anni, Sonja Kujas, era uscita di casa per alcune commissioni ed è stata punta da un insetto. La puntura, probabilmente di zanzara, le ha provocato un rigonfiamento di poco conto, come accade spesso quando questi insetti pungono, ma in realtà, il morso le stato fatale. La donna ha iniziato a stare molto male, avvertendo dei dolori alle articolazioni.
Puntura di zanzara causa avvelenamento e necrosi: donna perde gli artiDopo i dolori agli arti e alle articolazioni, la tedesca Sonja Kujas ha iniziato a soffrire di vertigini. Da quel momento, per la 43enne è stato l’inizio di un calvario, tanto che i medici le hanno dovuto amputare i piedi e l’avambraccio sinistro per salvarle la vita. Con i primi sintomi, Sonja si è recata in ospedale e i dottori, dopo i primi esami, l’hanno mandata a casa. Ma le sue condizioni peggiorarono, tanto che il marito la riporta in ospedale in quanto la donna è in coma. La diagnosi è senza scampo: necrosi agli arti. La puntura dell’insetto, forse una zanzara, ha provocato una grave forma di avvelenamento del sangue. Per farla sopravvivere, i medici hanno dovuto procedere con l’amputazione degli arti. Ora, seduta sulla sua sedia a rotelle, Sonja gioisce per essere ancora qui e lancia un appello: se si sentono sintomi rari, bisogna andare immediatamente dal medico, anche se sembra di poco conto.
Redazione