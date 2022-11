Pokémon Scarlatto e Violetto: 10 milioni di copie vendute in 3 giorni e miglior debutto di sempre

Pokémon Scarlatto e Violetto ha rappresentato un debutto incredibile per la Nintendo, che ha rilasciato il nuovo gioco di Pokémon in un grande clima di instabilità e di polemica, soprattutto per quel che concerne il comparto grafico del titolo in questione. Nonostante le aspettative della vigilia non fossero delle migliori, con 10 milioni di copie vendute in 3 giorni, il titolo rappresenta uno dei migliori debutti di sempre nella storia, nonché il miglior debutto di sempre se si considera la tempistica dei tre giorni: grande soddisfazione in casa Nintendo per l’incredibile successo del titolo.

Le polemiche per il comparto grafico di Pokémon Scarlatto e Violetto

Come i fan di Pokémon Scarlatto e Violetto sicuramente sapranno, il videogioco in questione non era stato accolto nel migliore dei modi da parte degli addetti ai lavori, nonché dai fan stessi del titolo e dagli utilizzatori di Nintendo Switch. Le motivazioni, come sempre, erano legate al comparto grafico del titolo, che presentava dei problemi soprattutto per quel che concerne la gestione dell’open world presente all’interno del videogioco; Pokémon, ormai da diversi anni, ha superato la rappresentazione in 2D, oltre che una componente grafica classica che ha permesso al franchise di ottenere un grandissimo successo in tutto il mondo.

Tuttavia, a seguito della scelta di servirsi delle tre dimensioni e dell’open world, i fan hanno iniziato a lamentare diverse problematiche: a partire dai numerosi glitch presenti nel videogioco – eliminati di volta in volta solo attraverso delle patch dedicate -, fino ad una gestione non ottimale del movimento del videogiocatore, passando per dettagli grafici specifici, il videogioco non era stato accolto sicuramente con le migliori aspettative.

Il grande successo di Pokémon Scarlatto e Violetto

Nonostante le aspettative della vigilia non fossero delle migliori, Pokémon Scarlatto e Violetto ha ottenuto un ottimo successo in termini di vendite e di pubblico; in soli tre giorni, il titolo ha venduto 10 milioni di copie, considerando la somma tra copie fisiche e digitali, funzionando come uno dei migliori esordi di sempre per un videogioco Nintendo e, soprattutto, come miglior debutto della storia se si considera il range di 3 giorni come in questo caso.