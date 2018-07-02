Polizia postale: arresti per furti di identità e frodi online
di Redazione
02/07/2018
La Polizia Postale coordinata dalla procura di Catania ha scoperto un'associazione a delinquere esperta in frodi informatiche e furti di identità. I dettagli dell'operazione saranno resi noti in una conferenza stampa.
Frodi e furti d'identità, scoperta associazione a Catania
In questo momento sono in corso arresti e perquisizioni a Catania dopo la scoperta di un'associazione a delinquere dedita ai crimini informatici. È quanto riportato dall'ANSA che annuncia una conferenza stampa a breve con i pm e gli investigatori che hanno partecipato alle indagini. Per il momento sappiamo che le operazioni dei malviventi possono aver colpito migliaia di persone in tutta Italia. Frodi, sostituzione di persona, riciclaggio e truffe attuati da una quarantina di persone. Il furto di dati personali è un crimine che esiste da sempre ma l'avvento del web ha dato nuove opportunità ai criminali che sfruttano la tecnologia.
Come avviene il furto di identità
I cyber criminali si appropriano delle identità altrui attraverso metodi non troppo complessi come il trashing che si attua quando gli utenti mettono in vendita il cellulare o il pc usati senza cancellare per bene i dati personali. A volte invece si presentano come ricercatori di mercato incaricati da una banca o da un'azienda e chiedono informazioni attraverso questionari così lunghi che spesso non ci si rende conto di quello che sta scrivendo. Anche il phishing è un altro molto per rubare dati, una finta mail che ha l'aspetto di una comunicazione ufficiale da parte di un ente o di un istituito bancario con un link a cui collegarsi per aggiornare i dati. Attenzione al vishing che è l'evoluzione del phishing perché sfrutta le telefonate via internet e il cyber criminale informa che c'è un problema all'account chiedendo di aggiornare le informazioni. Questi sono solo alcuni dei metodi per rubare l'identità e una volta che i criminali hanno i nostri dati possono usarli per scopi fraudolenti.
Come capire se la propria identità è stata rubata
Solitamente le società informano i clienti circa movimenti sospetti e accessi al database però controllate sempre il contro corrente per verificare i prelievi insoluti o addebiti non richiesti per prodotti e servizi mai richiesti. Lo stesso discorso vale per tutti i social network dove è disponibile la lista degli ultimi accessi con gli indirizzi ip, anche se è preferibile attivare le notifiche quando si tenta di accedere da un dispositivo non riconosciuto. Quando sospettate un furto di identità bloccate subito tutte le carte di credito e i conti correnti e modificate le credenziali per l'accesso al servizio. Sceglietene sempre una complessa e non salvatela mai sul cellulare o sul pc. Installate un buon antivirus che vi avvisa quando ci sono mail sospette. Denunciate sempre il furto di identità alla polizia.
Articolo Precedente
Scoperta shock, l'uso dei pesticidi causa l'obesità?
Articolo Successivo
Niccolò Bettarini ferito fuori da discoteca, fermate quattro persone
Redazione