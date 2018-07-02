Niccolò Bettarini ferito fuori da discoteca, fermate quattro persone

Niccolò Bettarini non è in pericolo di vita. È stato colpito con undici coltellate alla pancia, alla mano e ad un braccio per aver difeso un amico all'uscita dalla discoteca. Oggi sarà sottoposto ad un intervento per la ricostruzione di un tendine dell'avambraccio. Fermate quattro persone per il tentato omicidio del figlio di Simona Ventura e Stefano Bettarini.

Chi sono i fermati per il tentato omicidio di Niccolò Bettarini

La Stampa riporta che i fermi sono arrivati nella notte e sono 4 le persone accusate di tentato omicidio. Non è ancora chiaro il tipo di arma con cui è stato colpito il figlio di Simona Ventura, si parla di un coltello o forse di un cacciavite. L'aggressione è avvenuta all'alba di domenica mattina, davanti alla discoteca Old Fashion di Milano. Tra i fermati due giovani albanesi, un ragazzo con diversi precedenti penali e uno legato ai militanti di estrema destra. Per individuarli sono state incrociate le testimonianze dei presenti che hanno riferito di un “forte accanimento” contro Niccolò Bettarini e le immagini delle telecamere del locale nei pressi nella Triennale. I ragazzi sono stati portati in Questura e interrogati sino a notte fonda, poi il pm che coordina le indagini ha convalidato il fermo.

Come sta Niccolò Bettarini

Il 19enne che sogna un futuro da calciatore è arrivato in codice rosso ed è in prognosi riservata. Come ha fatto sapere Simona Ventura dai corridoi, per fortuna è fuori pericolo. La presentatrice ha ricevuto “la telefonata che nessuna mamma vorrebbe mai ricevere”. Chissà quante volte Simona ha letto le news di cronaca con protagonisti coetanei dei suoi figli, tirando un sospiro di sollievo. Niccolò Bettarini è un ragazzo con la testa sulle spalle, ma è stato coinvolto in questa lite solo perché è intervenuto per difendere l'amico. Una lite esplosa per futili motivi in seguito a vecchie divergenze tra l'amico di Niccolò e uno dei quattro fermati. I medici del Niguarda si stanno prendendo cura del 19enne che al momento del soccorso era cosciente.

Simona Ventura e Stefano Bettarini, i messaggi per Niccolò

Sono tante le reazioni di solidarietà da parte dei vip italiani. La conduttrice che conosce benissimo il mondo del gossip ha chiarito subito che Niccolò non era in pericolo di vita per evitare le solite speculazioni. Stefano Bettarini invece ha preferito chiudersi nel silenzio e solo nel tardo pomeriggio ha confermato in una Instagram Stories che il peggio era passato. Niccolò Bettarini il prossimo 20 ottobre compirà 20 anni, ha provato a giocare a calcio ma teme il confronto con il padre, si allena in una squadra di calcio locale a Londra dove vive e studia, ed è più noto per le sue storie d'amore che per i successi calcistici. Dopo essere stato legato alla blogger Ginevra Lambruschi è fidanzato con Michelly Sander, modella brasiliana. A Niccolò Bettarini i nostri migliori auguri di pronta guarigione!