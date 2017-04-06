Pomeriggio 5, Giulia De Lellis contro le donne grasse: è polemica

al centro di una nuova polemica che, pochi giorni fa, ha coinvolto anche il suo fidanzato, Andrea Damante: ospite del talk show presentato da Barbara D’Urso,, l’ex corteggiatrice diè stata interpellata dalla conduttrice in merito alla questione, ovvero le donne grasse ( diciamo che sarebbe più corretto definirle rotondette o formose). Ebbene, la De Lellis ha attirato la loro antipatia dopo le sue dichiarazioni. Pare che aiil grasso non piace, anche se Giulia ha ammesso che hanno dei volti con lineamenti molto belli, ma solo quello è un belvedere, mentre le forme così abbondanti non sembrano garbarle. Anche seha tenuto a precisare che questa sua affermazione anon era affatto un insulto, le donne grasse sono in rivolta contro la modella di Pomezia e fidanzata di, soprattutto perché la De Lellis avrebbe dichiarato che non ci tiene ad avere un faccione così e una coscia grande il quadruplo. Insulto velato o semplice sincerità? Il dottor Lemme sta facendo ancora parlare di sé anche quando non è presente materialmente in studio, visto che la questione peso è stata più volte affrontata proprio per contestare la sua dieta proprio ae Domenica Live.per le sue affermazioni sullea Pomeriggio 5 è ancora ferocemente contestata e al centro di una nuova polemica social, in quanto tutte le persone aderenti al genere femminile epensano che lei è fortunata perché ha un fisico da fare invidia e addirittura sarebbe pure sottopeso ( il motivo per cui non sarebbe potuta andare all’Isola dei Famosi 2017. Anche Andrea Damante, in una precedente puntata , si è attirato le ire delle donne formose solo per aver detto che lo stile curvy non è di suo gradimento. Meglio se preferisce Giulia ancora per mille anni!