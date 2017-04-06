Home Intrattenimento Selfie-Le Cose Cambiano 2017 anticipazioni cast: Alex Belli mentore o giudice?

di Redazione 06/04/2017

Ancora una volta, Alex Belli è al centro del gossip, ma non certo per le vicende sentimentali: secondo le ultime anticipazioni provenienti da ambienti Mediaset, pare che l’ex attore di Centovetrine sia uno dei nuovi protagonisti dalla nuova edizione di Selfie-Le Cose Cambiano. Presenza certa al timone dello show di Canale 5 è Simona Ventura e la data di inizio delle riprese è fissata per l’8 maggio 2017. E’ stato Chi ad anticipare la presenza del bel tenebroso Belli nel cast, alle prese con un divorzio difficile, ma ci si chiede anche se Alex sia più adatto per fare il mentore o il giudice. Mentore o giudice non importa, quello che è certo è che Alex Belli sarà parte della squadra di Selfie-Le Cose Cambiano. Dopo la formale richiesta di divorzio arrivata dalla moglie modella Katarina Raniacova, rumors lo vogliono legato sentimentalmente a Dayane Mello, altra bellezza straniera e star del reality Mediaset l’Isola dei Famosi 2017. Pare che non sia stata la bella brasiliana a infrangere l'unione, anche se Alex Belli teneva a tradire la moglie molto spesso: ironia della sorte, è stato proprio il giornale di gossip diretto da Alfonso Signorini ad immortalare la bella slovena che faceva il trasloco definitivo. Secondo le anticipazioni diffuse dal settimanale Chi, Alex Belli affiancherebbe Stefano De Martino e Mariano di Vaio, la coppia di mentori che più ha avuto successo nella scorsa edizione di Selfie-Le Cose Cambiano 2017. Oltre all’attore di Centovetrine, sono previste altre new entry nel cast, come Belen Rodiguez, ex moglie di Stefano De Martino in veste di inviata, mentre Iva Zanicchi diventerebbe giudice affiancando Tina Cipollari. Dopo la finale dell’Isola 12, il programma condotto da Simona Ventura è l’evento più atteso insieme a Temptation Island 4 e il Grande Fratello Vip 2. Non resta che attendere le conferme ufficiali per dare il via alla seconda stagione di Selfie-Le Cose Cambiano!

