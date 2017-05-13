Home Intrattenimento Pomeriggio 5 news, Belen Rodriguez e Antonella Mosetti snobbate?

di Redazione 13/05/2017

Dopo la puntata di Pomeriggio 5 condotta da Barbara D’Urso, si è sollevato un vespaio di polemiche da parte dei fan di Antonella Mosetti e di Belen Rodriguez per due motivi diversi. La prima parte del programma del tardo pomeriggio di Mediaset è stata dedicata alla cronaca nera, mentre nella seconda è stata dedicata a news più leggere ma ugualmente importanti, come il processo Corona e la commemorazione di Gianni Boncompagni, venuto a mancare un paio di settimane fa commuovendo tutti. Perché Belen Rodriguez e Antonella Mosetti sono state snobbate dalla D’Urso? Durante la puntata di Pomeriggio 5 si è parlato del processo a Fabrizio Corona: Belen Rodriguez, come tutti sappiamo, è stata ancora protagonista e ha dovuto deporre davanti al magistrato. Ebbene, Carmelita ha la colpa, riguardo ai commenti su Instagram e sugli altri social, di non aver nominato mai Belen in trasmissione, apostrofandola solamente come l’ex fidanzata del fotografo. Inutile dire che i fan si sono veramente infuriati per il trattamento riservato all’argentina. Molte opinioni sono concordi nel dire che anche se tra loro non corra buon sangue, Pomeriggio 5 è un programma informativo e quindi superpartes. Oltre a Belen Rodrugiez, pare che anche Antonella Mosetti sia stata snobbata dal programma condotto da Barbara D’Urso. Ieri pomeriggio, durante la commemorazione di Gianni Boncompagni, sono intervenuti diversi ospiti dei suoi show storici. Antonella è stata una ragazza di Non è La Rai, eppure sembra che non sia stata invitata, anche se durante Pomeriggio 5 è stato mandato il video del matrimonio della mamma di Asia Nuccetelli. La Mosetti sta pagando ancora il conto della lite indiretta con la D’Urso di qualche mese fa e delle esternazioni fuori onda? Nel caso specifico, può essere anche che il vero motivo per cui l’ex concorrente del GF VIP non fosse presente è che non voglia apparire in pubblico dopo la fine della relazione con il fidanzato Gennaro Salerno. Quale sarà la verità?

