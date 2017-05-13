Home Intrattenimento Anticipazioni L’Onore e il Rispetto 5 ultima puntata: Tonio ritrova la figlia

di Redazione 13/05/2017

È da poco andata in onda la settima e penultima puntata della fiction Mediaset con protagonista Gabriel Garko, l’Onore e il Rispetto 5: l’attore veste i panni del mafioso Tonio Fortebracci. Puntata dopo puntata siamo giunti alla definitiva conclusione di una delle serie televisive più amate dai telespettatori. La prossima settimana vedremo le vicende di Tonio concludersi per sempre e i fan sono in tribolazione per conoscere tutte le anticipazioni: Tonio ritroverà sua figlia Antonia e morirà? L’ottava e ultima puntata de L’Onore e il Rispetto inizierà con Daria che troverà la conferma dei suoi sospetti, am non capisce la gravità del pericolo a cui andrà incontro. L’unica persona che è a conoscenza della verità su Silvio Rocchi è la figlia, la quale decide di scrivere una lettera al commissario Maino con tutta la verità. Leggendola, l’uomo appare intenzionato a fare giustizia una volta per tutte. Rosalinda ha un incontro con il boss americano per parlare di nuovo dell’omicidio del nipote della contessa Minniti e, finalmente, ecco le anticipazioni su Tonio: il Fortebracci riuscirà a prendere i soldi dalla banca svizzera e deciderà di partire per i Caraibi con Giada per iniziare tutto da capo, peccato che Maurice, il fidanzato della figlia Antonia, lo troverà e cercherà di ricongiungere padre e figlia. Le anticipazioni de L’Onore e il Rispetto 5 riguardo l’ultima puntata finale sono veramente criptiche: c’è chi dice che Tonio Fortebracci si sacrificherà per sua figlia Antonia, chi invece dice che inscenerà la propria morte e partirà lontano con Giada per iniziare una nuova vita. Appuntamento venerdì 19 maggio 2017 per scoprire l’ultimo capitolo della saga Mediaset che ha consacrato Gabriel Garko come attore.

