Ponte Morandi di Benevento: il sindaco lo fa chiudere per evitare disastri

di Redazione 18/08/2018

La tragedia avvenuta a Genova, con il crollo di un tratto di circa 200 metri del ponte Morandi sull'Autostrada A10, continua ad avere le sue ripercussioni. Dopo tutte quelle di natura politica, adesso è il turno del sindaco di Benevento, Clemente Mastella, che ha deciso di chiudere il ponte Morandi di Benevento, per evitare tragedie. Il sindaco è consapevole del fatto che la chiusura provocherà dei disagi nella circolazione, ma ritiene opportuno evitare ulteriori disgrazie. Il ponte sarà chiuso a tutti i veicoli; l'annuncio è arrivato sui social network da parte del sindaco. Le parole di Clemente Mastella sulla chiusura del ponte Morandi di Benevento L'annuncio da parte del sindaco di Benevento, Clemente Mastella, è arrivato attraverso Facebook. In un post esplicativo, il sindaco ha chiarito la natura della sua decisione, volta a presentare la salute del cittadini del capoluogo campano. Questo il post: "A seguito della relazione del capo dell’ufficio tecnico, Ing. Perlingieri, per motivi precauzionali dò indicazione di chiudere il ponte San Nicola, in attesa che la commissione di esperti delle Università di Benevento e Napoli e l'Anas, che collaborerà con i suoi tecnici per un’intesa con il presidente Armani, che ringrazio, ci darà il responso definitivo. Ci saranno dei problemi di traffico e dei sacrifici e me ne dispiace. Ma la sicurezza dei cittadini, di Benevento e non, è per me e la mia amministrazione un bene primario ed intangibile con qualsiasi altra ragione. Sempre su richiesta del capo della struttura tecnica del Comune, inoltre, ho chiuso il ponticello che collega l’Epitaffio con la sua parrocchia sopra il torrente Serretelle. Ho chiamato il prefetto, gentilissimo, per far venire domani stesso il genio militare cosi da costruire un ponte alternativo. Intanto un nuovo ponte, già programmato sul Serretelle, parte con la gara a settembre. Mentre i sindaci rispondono in prima persona penalmente e civilmente, il Governo ci toglie i fondi di 20 milioni di euro per il piano periferie. Queste sono le mie periferie e spero che la Camera provveda ad eliminare tale furto istituzionale. Sia chiaro, farò l'impossibile per la mia gente, onde garantirne la sicurezza, ma i Comuni non hanno fondi, sono economicamente al collasso. Peraltro, a chi polemizza con me, voglio dire che le scosse di terremoto di questi giorni ci hanno indotto a tali scelte precauzionali." Ponte Morandi di Benevento, divieto di circolazione a tutti i veicoli La relazione del capo ufficio tecnico Maurizio Perlingieri, ha portato alla decisione del sindaco Clemente Mastella. Il ponte Morandi di Benevento (denominato, comunemente, San Nicola) sarà chiuso a tutti i veicoli, non soltanto quelli superiori a 3.5 tonnellate. Il percorso per raggiungere Capodimonte a partire dalla parte alta di Benevento sarà più tortuoso: si tratterà della contrada Ponticelli, zona talvolta impraticabile, specie nei momenti in cui ci sono forti piogge.

