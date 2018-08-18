Home Economia & Lavoro Venezuela, annunciato l'aumento del salario minimo: sarà 34 volte più grande

di Redazione 18/08/2018

Uno dei primi punti della ripresa economica del Venezuela sarà l'aumento del salario minimo. Il presidente dello stato sudamericano, Nicolàs Maduro, ha annunciato che ci sarà un amento del salario minimo, che in questo modo diventerà 34 volte più grande. Non è stato specificato il momento in cui l'aumento entrerà in vigore. Il programma di ripresa economica sarà in grado - secondo la visione del Presidente - di fronteggiare la mancanza di liquidità e le sanzioni da parte degli Stati Uniti. L'annuncio del Presidente è arrivato in un discorso radiofonico e televisivo. Le parole di Nicolàs Maduro, presidente del Venezuela Attraverso un discorso radiofonico e televisivo, il presidente venezuelano Nicolàs Maduro ha annunciato un aumento del salario minimo. Il punto rientra a far parte del programma di ripresa economica del paese, e sarà uno dei passi fondamentali compiuto dal governo del paese sudamericano. "Ho fissato il salario minimo, le pensioni di vecchiaia e la base salariale sulla base del petro medio, 1.800 bolivar" ha fatto sapere il presidente, scampato qualche giorno fa a un misterioso attentato organizzato con i droni. "Dobbiamo impegnarci in una disciplina fiscale prussiana ed eliminare definitivamente l'emissione di denaro speculativo a favore della creazione di denaro rivolto alla produzione di ricchezza, petrolio, oro e turismo", ha affermato. Come funzionerà il programma di ripresa economica del paese L'aumento del salario minimo, di 34 volte, sarà il primo punto del programma di ripresa economica del paese. Il programma dovrebbe essere in grado di fronteggiare la mancanza di liquidità e le sanzioni inflitte dagli Stati Uniti. L'attuale reddito minimo non è sufficiente a comprare un chilo di carne, ed è frutto di un'inflazione galoppante che - secondo l'FMI (Fondo monetario internazionale) - potrebbe raggiungere il 1.000.000% soltanto quest'anno. Con l'aumento del salario minimo di 34 volte, il salario minimo andrà da 5.2 milioni a 180 milioni. L'aggiustamento sarà del 3.464% è il quinto dell'anno.

