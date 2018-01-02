Ponti 2018, il calendario con tutte le festività e le vacanze

Archiviato il 2017 ecco che avanza il nuovo anno. Oggi abbiamo deciso di dare uno sguardo al calendario per cerchiare i ponti e le festività e programmare qualche gita fuori porta. Purtroppo saremo costretti a chiedere le ferie perché molte saranno al centro della settimana.

Ponti e festività 2018: anno avaro per le vacanze

Tutti aspettiamo il nuovo anno per conoscere la data delle festività e dei ponti, ma sfogliando il calendario 2018 abbiamo avuto una brutta sorpresa. La prima data che abbiamo cercato è il 25 aprile che è di mercoledì, solo il 1° maggio ci ha risollevati il morale perché cade di martedì. Facendo un grande salto indietro, occhi puntati alla prima festività del 2018. Se l'anno è iniziato di lunedì, l'Epifania che tutte le feste porta via, arriva di sabato, un giorno di riposo per molti lavoratori che non potranno godersi delle vacanze extra. L'unica buona notizia è che nel weekend della Befana iniziano i saldi e si potrà andare in giro per i negozi a caccia degli sconti migliori.

Ferragosto 2018, unica occasione per le vacanze

I prossimi mesi saranno davvero duri, dopo la Befana si lavora senza sosta. Le uniche occasioni per riposarsi, oltre alle feste comandate saranno Ferragosto e il ponte dei morti. Nel mese più caldo dell'anno chi resta a lavorare può approfittare della Festa dell'Assunta per chiedere due giorni di ferie sino al sabato (il 15 agosto 2018 cade di mercoledì), oppure partire sabato 11 e rientrare il 19. Il ponte di Ognissanti invece è di giovedì e sicuramente il capo sarà più clemente. L'unica soddisfazione del calendario 2018 arriva dal Natale che sarà di martedì e di conseguenza San Silvestro di lunedì per l'unico vero ponte del nuovo anno.

Calendario festività completo: quando cade Pasqua 2018?