Ponti 2018, il calendario con tutte le festività e le vacanze

Redazione Avatar

di Redazione

02/01/2018

Archiviato il 2017 ecco che avanza il nuovo anno. Oggi abbiamo deciso di dare uno sguardo al calendario per cerchiare i ponti e le festività e programmare qualche gita fuori porta. Purtroppo saremo costretti a chiedere le ferie perché molte saranno al centro della settimana.

Ponti e festività 2018: anno avaro per le vacanze

Tutti aspettiamo il nuovo anno per conoscere la data delle festività e dei ponti, ma sfogliando il calendario 2018 abbiamo avuto una brutta sorpresa. La prima data che abbiamo cercato è il 25 aprile che è di mercoledì, solo il 1° maggio ci ha risollevati il morale perché cade di martedì. Facendo un grande salto indietro, occhi puntati alla prima festività del 2018. Se l'anno è iniziato di lunedì, l'Epifania che tutte le feste porta via, arriva di sabato, un giorno di riposo per molti lavoratori che non potranno godersi delle vacanze extra. L'unica buona notizia è che nel weekend della Befana iniziano i saldi e si potrà andare in giro per i negozi a caccia degli sconti migliori.

Ferragosto 2018, unica occasione per le vacanze

I prossimi mesi saranno davvero duri, dopo la Befana si lavora senza sosta. Le uniche occasioni per riposarsi, oltre alle feste comandate saranno Ferragosto e il ponte dei morti. Nel mese più caldo dell'anno chi resta a lavorare può approfittare della Festa dell'Assunta per chiedere due giorni di ferie sino al sabato (il 15 agosto 2018 cade di mercoledì), oppure partire sabato 11 e rientrare il 19. Il ponte di Ognissanti invece è di giovedì e sicuramente il capo sarà più clemente. L'unica soddisfazione del calendario 2018 arriva dal Natale che sarà di martedì e di conseguenza San Silvestro di lunedì per l'unico vero ponte del nuovo anno.

Calendario festività completo: quando cade Pasqua 2018?

  • Capodanno: 1 Gennaio (lunedì)
  • Epifania: 6 Gennaio (sabato)
  • Pasqua: 1 Aprile (domenica)
  • Pasquetta: 2 Aprile (lunedì)
  • Festa della Liberazione: 25 Aprile (mercoledì)
  • Festa dei Lavoratori: 1 Maggio (martedì)
  • Festa della Repubblica: 2 Giugno (sabato)
  • San Pietro e Paolo, patroni di Roma: 29 Giugno (venerdì)
  • Ferragosto: 15 Agosto (mercoledì)
  • Ognissanti: 1 Novembre (giovedì)
  • Sant’Ambrogio, patrono di Milano: 7 Dicembre (venerdì)
  • Immacolata Concezione: 8 dicembre (sabato)
  • Natale: 25 dicembre (martedì)
  • Santo Stefano: 26 dicembre (mercoledì)
  • San Silvestro: 31 dicembre (lunedì)
