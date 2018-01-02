Home Intrattenimento Emma Marrone nuovo album, ecco il titolo e la data di uscita

Emma Marrone nuovo album, ecco il titolo e la data di uscita

di Redazione 02/01/2018

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Emma Marrone nuovo album coming soon? Assolutamente no, finalmente la cantante ha terminato il suo ultimo lavoro discografico ed è pronta a tornare come super protagonista in questo 2018. La conferma è arrivata attraverso l'annuncio riguardante il titolo del cd, ma a quando la data di uscita? Emma Marrone fidanzato si o no? La vita di Emma Marrone ha sempre catturato l'interesse del gossip. Tutto è iniziato con Stefano De Martino e alcuni tradimenti, finché il ballerino non ha deciso di lasciarla definitivamente per Belen Rodriguez. Le cose non terminano qui, perché successivamente abbiamo avuto modo di vedere la Marrone con Marco Bocci e con Fabio Borriello... Subito dopo però sembra esser calato il silenzio per la vita sentimentale di Emma Marrone, tanto che in molti ancora si chiedo: fidanzato si o no? Amici 18, chi saranno i coach al serale? Emma Marrone in questi ultimi due anni ha deciso di dedicarsi completamente alla musica e alla realizzazione del suo nuovo album, tanto da lasciare anche il suo ruolo di coach ad Amici, anche se dopo l'addio di Morgan si è vista costretta a tornare. La domanda dei fan del talent però è: chi saranno i coach al serale di Amici 18? O per meglio dire, Emma Marrone sarà ad Amici nel 2018? Al momento la cantante probabilmente non preferisce sbilanciarsi troppo suoi suoi programma, preferendo così pensare al suo ultimo album. Emma Marrone social, come si chiama l'ultimo album? Nonostante i vari gossip apparsi sui magazine Emma Marrone ha deciso di concentrarsi sul suo lavoro. Il 2018 infatti sarà segnato dall'arrivo del suo nuovo album che, come annunciato suoi social, si chiamerà "Essere qui". La data di uscita del cd al momento resta un mistero, ma il 5 gennaio arriverà in rotazione radiofonica il singolo "L'Isola". Chissà cosa ha in serbo Emma Marrone per i suoi fan...

Condividi Facebook Twitter Whatsapp