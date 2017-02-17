Home Attualità Poste Italiane Assunzioni Marzo 2017: info requisiti e modulo d'iscrizione

Poste Italiane Assunzioni Marzo 2017: info requisiti e modulo d'iscrizione

di Redazione 17/02/2017

Prosegue il programma di assunzioni di Poste Italiane in diverse provincie d'Italia. Questa volta la nota azienda è alla ricerca di nuove figure di portalettere da assumere con contratto di lavoro di tipo determinato in varie sedi dislocate in tutta Italia. Ma vediamo bene e nel dettaglio quali le Regioni interessate, i requisiti per accedere e come proporre la relativa domanda attraverso il modulo d'iscrizione per il programma Assunzioni Marzo 2017. Per poter partecipare al programma di assunzione di Poste Italiane bisogna avere i seguenti requisiti e titoli di studio: essere in possesso di una patente valida per la guida di un motomezzo che metterà a disposizione la stessa azienda; idoneità psicofisica certificata da USL-ASL di competenza o dal medico di famiglia; per quanto riguarda i titoli di studio occorre un attestato di scuola media superiore conseguito con una votazione di almeno 70/100 oppure un diploma di laurea conseguito con una valutazione di almeno 102/110 (l'assenza del voto di studio nel modulo di compilazione rende invalido lo stesso, quindi fate attenzione a non tralasciarla). Come fare per presentare domanda a Poste Italiane? La prima cosa che vi viene richiesta è di presentare la domanda di partecipazione direttamente sul sito www.posteitaliane.it cliccando nella sezione Posizioni Aperte. Avrete tempo per partecipare al programma assunzioni entro il 5 Marzo 2017. Qui seguirete tutte le istruzioni compilando le varie caselle con le informazioni richieste sulle proprie generalità, titoli di studi, esperienze, ecc. Dopodiché ci sarà una prima fase selettiva attraverso una breve prova attitudinale online. Solo dopo Poste Italiane si preserverà la possibilità di contattare il partecipante per effettuare un colloquio personale. In questa seconda fase si svolgerà quindi anche il test d'idoneità alla conduzione del motomezzo di 125 cc colmo di corrispondenza.

